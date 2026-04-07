Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

Vincent Kompany heeft indruk gemaakt op een groep Belgische trainers die onlangs Bayern München bezochten. Tijdens hun Pro License-stage kregen ze niet alleen training te zien, maar ook een inkijk in zijn aanpak.

Enkele Belgische trainers vlogen onlangs richting München in het kader van hun Pro License-cursus. Ze waren daar om langs te gaan bij Bayern München en Vincent Kompany aan het werk te zien bij zijn club.

Onder meer Sébastien Pocognoli, Hans Cornelis, David Hubert, Joseph Akpala en Faris Haroun waren er aanwezig. Kompany nam zijn tijd om alle aanwezigen welkom te heten, waarna ze de training van Bayern mochten volgen.

Kompany laat Belgische trainers met bewondering achter in München

Kompany heeft duidelijk een goede indruk achtergelaten bij de 'studenten'. Daarover vertelde Steve Colpaert van Zulte Waregem meer bij Het Nieuwsblad. "Vincent heeft een natuurlijke présence. Hij kwam na de training nog eens iedereen persoonlijk begroeten en nam ook de tijd om ons nog toe te spreken. Dat typeert hem."

Ook Union-coach David Hubert stak er heel wat van op. "Hij wil Belgische trainers echt vooruithelpen. Niet iedereen in het topvoetbal deelt zo open zijn ideeën."

Lees ook... Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis
Charleroi-coach Hans Cornelis benadrukt dat inspiratie opdoen iets anders is dan blind kopiëren. "Je kunt zijn manier van werken niet zomaar overnemen, want de context is totaal anders. Maar je kunt wel ideeën meenemen."

Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

14:34
1
Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

14:40
2
Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

14:20
1
Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet"

12:00
17
Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

12:20
Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

14:00
"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

13:30
Wesley Sonck schuift favoriet naar voren voor Real-Bayern en wijst op Courtois

12:40
Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit"

10:30
32
Ivan Leko ging zijn boekje te buiten: maar waarom deed hij dat nu? Analyse

11:40
8
Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd

11:45
21
Pijnlijke conclusie bij Anderlecht: miljoenentransfer blijkt (voorlopig?) vooral weggesmeten geld Analyse

11:00
4
Real Madrid-topper op weg naar de Premier League: Liverpool is geïnteresseerd

11:20
🎥 Testspeler Anderlecht maakt grote indruk met wereldgoal

10:00
1
"Club Brugge en Union worden bevoordeeld": Analist doet zware uitspraak over arbitrage

07:00
47
Er moeten knopen doorgehakt worden naar volgend seizoen toe bij Genk: al lijkt dit wel een makkelijke

09:30
1
Waarom Antoine Sibierski ineens op weg is naar Anderlecht... De reden van zijn vertrek bij Troyes

08:40
Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk"

08:20
12
Clubleiding Napoli haalt uit naar Lukaku, maar... in kleedkamer klinkt heel ander geluid

09:00
4
Nicolo Tresoldi met grote grijns over eerste helft, maar maakt ook kanttekening: "Dat was onze fout"

07:40
Degryse snoeihard voor Anderlecht en analist is héél sceptisch over hun ambities

07:20
14-jarige ballenjongen aan de basis van verlies Italië? Donnarumma was woedend, hij is nu de held

08:00
Supersub van KV Mechelen scoort voor het eerst in 10 maanden: "Gaat goed om met dat etiket"

06:00
1
Hoe Taravel deze keer helemaal de mist in ging: en wat is er aan de hand met ex-Rode Duivel? Analyse

05:30
2
Fred Vanderbiest pleit voor realisme, maar er kan een titelgrapje af: "Dan gaan we er niet ver van zijn"

23:30
1
Grote transfer in de maak voor Diego Moreira? Strasbourg mikt bijzonder hoog

06:30
Hein Vanhaezebrouck zwaar onder de indruk van Club Brugge, maar ziet ook duidelijke les

23:00
2
Fedde Leysen plots Congolees international? Aprilgrap rond Union-speler loopt volledig uit de hand

18:40
Roef en De Mil reageren na late opdoffer tegen KV Mechelen: "Of ik me zorgen maak?"

22:15
6
Nog een groot vraagteken voor Kompany en Bayern voor clash met Real Madrid: "Morgen nemen we beslissing"

22:30
KAA Gent krijgt nog domper te verwerken tegen KV Mechelen: invaller moet weer gewisseld worden

21:20
5
🎥 Nathan Ngoy gooit olie op het vuur na derbyzege: ex-Standard-speler doet fans helemaal ontploffen

22:00
Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

20:31
Nieuwe harde woorden uit Napoli over Lukaku: Rode Duivel krijgt weer stevige waarschuwing

21:40
5
Vijf dingen die u moet weten over Antoine Sibierski, die op weg is naar Anderlecht

20:40
Dender leeft nog na verrassende zege: Yannick Ferrera spreekt duidelijke taal

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

