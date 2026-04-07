Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

Vincent Kompany heeft indruk gemaakt op een groep Belgische trainers die onlangs Bayern München bezochten. Tijdens hun Pro License-stage kregen ze niet alleen training te zien, maar ook een inkijk in zijn aanpak.

Onder meer Sébastien Pocognoli, Hans Cornelis, David Hubert, Joseph Akpala en Faris Haroun waren er aanwezig. Kompany nam zijn tijd om alle aanwezigen welkom te heten, waarna ze de training van Bayern mochten volgen.

Kompany laat Belgische trainers met bewondering achter in München

Kompany heeft duidelijk een goede indruk achtergelaten bij de 'studenten'. Daarover vertelde Steve Colpaert van Zulte Waregem meer bij Het Nieuwsblad. "Vincent heeft een natuurlijke présence. Hij kwam na de training nog eens iedereen persoonlijk begroeten en nam ook de tijd om ons nog toe te spreken. Dat typeert hem."

Ook Union-coach David Hubert stak er heel wat van op. "Hij wil Belgische trainers echt vooruithelpen. Niet iedereen in het topvoetbal deelt zo open zijn ideeën."

Charleroi-coach Hans Cornelis benadrukt dat inspiratie opdoen iets anders is dan blind kopiëren. "Je kunt zijn manier van werken niet zomaar overnemen, want de context is totaal anders. Maar je kunt wel ideeën meenemen."