Analyse Ivan Leko ging zijn boekje te buiten: maar waarom deed hij dat nu?

De speech van Ivan Leko na Club Brugge-Anderlecht zal toch wel even blijven hangen. Niemand die begreep waarom hij nu ineens richting de nationale bondscoaches een uithaal uit de mouw schudde. Terwijl zijn werkgever toch wel graag een goeie verstandhouding houdt met de nationale bonden.

"Ik weet niet of ik het moet zeggen, maar ik ga het toch doen... Mijn internationals komen altijd terug alsof ze op vakantie zijn geweest." Dat is een uitspraak die kan tellen en een duidelijke sneer naar hoe er bij de nationale ploegen wordt gewerkt.

De bazen van Ivan Leko zien hun spelers graag opgeroepen worden

Totaal overbodig eigenlijk en ook niet slim. Bij Club Brugge zien ze hun spelers immers graag naar hun respectievelijke nationale ploegen vertrekken. Een international zijn transferwaarde is immers heel wat groter dan van een niet-international. 

En uiteraard zijn een paar van die jongens vermoeid teruggekomen. Leko zijn frustratie begon toen Aleksandar Stankovic hem kwam melden dat de tank bijna leeg was. De Serviër moest er uiteindelijk een kwartier voor tijd af en mankte daarbij toch wat.

Nu speelt Stankovic quasi altijd de volle wedstrijd, want Leko doet liever aanvallende wissels. Dat zijn 'machine' nu zelf om vervanging kwam vragen, was niet voorzien, zeker omdat Anderlecht ineens weer in de running was. 

Het begon toen Stankovic zei dat het vat ver af was

Net als Tresoldi, Onyedika en Ordonez had Stankovic twee internationale opdrachten afgewerkt en twee keer in de basis begonnen. Naar Spanje en thuis tegen Saoedi-Arabië met de A-ploeg van Servië. Dat zijn ook heel wat vlieguren die hij te verwerken kreeg, net als de drie anderen en ook Joaquin Seys en Brandon Mechele.

Als die jongens niet opgeroepen worden, zou er onbegrip zijn. Als ze te veel zouden trainen of spelen en geblesseerd terugkeren, is het ook niet goed. In deze had Leko geen gelijk. En 't is niet dat ze tien dagen op Club Med geweest zijn. 

Hij gaf de thuisblijvers trouwens ook enkele vrije dagen en die moesten niet op en af het vliegtuig stappen. Zijn uithaal moet dus meer in de frustratie om de tweede helft gezocht worden, maar dan nog was het ongepast. Als er bij Servië bijvoorbeeld een koppige bestuurder zit die Stankovic wil thuis laten omwille van die uitspraken, gaat die daar ook niet blij mee zijn.

En we kunnen ons voorstellen dat ook Rudi Garcia en Vincent Mannaert eens hun wenkbrauwen zullen opgetrokken hebben toen ze hun nieuwsapp openden. Coaches hebben altijd wel wat angst voor hun sterkhouders als die op internationale opdracht vertrekken. Maar bon, ze een plezierreisje aanwrijven, lijkt de realiteit ver voorbij.

