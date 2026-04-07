Wesley Sonck schuift favoriet naar voren voor Real-Bayern en wijst op Courtois

Real Madrid en Bayern München openen dinsdagavond de kwartfinales van de Champions League met een absolute kraker. Volgens Wesley Sonck ligt de favorietenrol opvallend genoeg niet bij de thuisploeg.

Dinsdagavond staat de grootste wedstrijd van de week op het programma: Real Madrid - Bayern München. De Beierse club trekt naar Madrid om daar de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League te spelen.

"Bayern is de favoriet", laat Wesley Sonck er bij Het Nieuwsblad weinig twijfel over bestaan. "Gewoon door het geleverde spel, door de manier waarop het in de Champions League speelt, maar ook door hoe het er in de Bundesliga met kop en schouders bovenuit steekt."

Wesley Sonck ziet één doorslaggevende factor bij Real Madrid

De voormalige spits vond dat Manchester City eigenlijk al beter was in de achtste finales, maar dat Real daar weinig problemen mee heeft. "Dat geeft de favorietenrol graag af en denkt: ‘Wij counteren straks wel.’ "

Voor Sonck is het belangrijkste element de afwezigheid van Thibaut Courtois bij De Koninklijke. "Ik heb Real dit seizoen al veel live gezien en wat ik Courtois dan allemaal heb zien doen, is onwaarschijnlijk."

"Het spijt me, maar ik heb het gevoel dat als die jongen niet tussen de palen staat bij Real Madrid, de Spanjaarden niet doorgaan", besluit Sonck. Courtois kampt momenteel met een blessure aan de quadriceps die hem nog enkele weken aan de kant kan houden.