Wesley Sonck schuift favoriet naar voren voor Real-Bayern en wijst op Courtois

Wesley Sonck schuift favoriet naar voren voor Real-Bayern en wijst op Courtois

Real Madrid en Bayern München openen dinsdagavond de kwartfinales van de Champions League met een absolute kraker. Volgens Wesley Sonck ligt de favorietenrol opvallend genoeg niet bij de thuisploeg.

Dinsdagavond staat de grootste wedstrijd van de week op het programma: Real Madrid - Bayern München. De Beierse club trekt naar Madrid om daar de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League te spelen.

"Bayern is de favoriet", laat Wesley Sonck er bij Het Nieuwsblad weinig twijfel over bestaan. "Gewoon door het geleverde spel, door de manier waarop het in de Champions League speelt, maar ook door hoe het er in de Bundesliga met kop en schouders bovenuit steekt."

Wesley Sonck ziet één doorslaggevende factor bij Real Madrid

De voormalige spits vond dat Manchester City eigenlijk al beter was in de achtste finales, maar dat Real daar weinig problemen mee heeft. "Dat geeft de favorietenrol graag af en denkt: ‘Wij counteren straks wel.’ "

Voor Sonck is het belangrijkste element de afwezigheid van Thibaut Courtois bij De Koninklijke. "Ik heb Real dit seizoen al veel live gezien en wat ik Courtois dan allemaal heb zien doen, is onwaarschijnlijk."

"Het spijt me, maar ik heb het gevoel dat als die jongen niet tussen de palen staat bij Real Madrid, de Spanjaarden niet doorgaan", besluit Sonck. Courtois kampt momenteel met een blessure aan de quadriceps die hem nog enkele weken aan de kant kan houden.

Volg Real Madrid - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details

Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details

Real Madrid-topper op weg naar de Premier League: Liverpool is geïnteresseerd

Real Madrid-topper op weg naar de Premier League: Liverpool is geïnteresseerd

Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

Nog een groot vraagteken voor Kompany en Bayern voor clash met Real Madrid: "Morgen nemen we beslissing"

Nog een groot vraagteken voor Kompany en Bayern voor clash met Real Madrid: "Morgen nemen we beslissing"

"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

Kompany staat voor enorme opdracht met Bayern München: "De moeilijkste uitwedstrijd die je kunt spelen"

Kompany staat voor enorme opdracht met Bayern München: "De moeilijkste uitwedstrijd die je kunt spelen"

Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet"

Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet"

Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd

Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd

Ivan Leko ging zijn boekje te buiten: maar waarom deed hij dat nu? Analyse

Ivan Leko ging zijn boekje te buiten: maar waarom deed hij dat nu?

Pijnlijke conclusie bij Anderlecht: miljoenentransfer blijkt (voorlopig?) vooral weggesmeten geld Analyse

Pijnlijke conclusie bij Anderlecht: miljoenentransfer blijkt (voorlopig?) vooral weggesmeten geld

Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit"

Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit"

🎥 Testspeler Anderlecht maakt grote indruk met wereldgoal

🎥 Testspeler Anderlecht maakt grote indruk met wereldgoal

Er moeten knopen doorgehakt worden naar volgend seizoen toe bij Genk: al lijkt dit wel een makkelijke

Er moeten knopen doorgehakt worden naar volgend seizoen toe bij Genk: al lijkt dit wel een makkelijke

Clubleiding Napoli haalt uit naar Lukaku, maar... in kleedkamer klinkt heel ander geluid

Clubleiding Napoli haalt uit naar Lukaku, maar... in kleedkamer klinkt heel ander geluid

Waarom Antoine Sibierski ineens op weg is naar Anderlecht... De reden van zijn vertrek bij Troyes

Waarom Antoine Sibierski ineens op weg is naar Anderlecht... De reden van zijn vertrek bij Troyes

Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk"

Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk"

14-jarige ballenjongen aan de basis van verlies Italië? Donnarumma was woedend, hij is nu de held

14-jarige ballenjongen aan de basis van verlies Italië? Donnarumma was woedend, hij is nu de held

Nicolo Tresoldi met grote grijns over eerste helft, maar maakt ook kanttekening: "Dat was onze fout"

Nicolo Tresoldi met grote grijns over eerste helft, maar maakt ook kanttekening: "Dat was onze fout"

"Club Brugge en Union worden bevoordeeld": Analist doet zware uitspraak over arbitrage

"Club Brugge en Union worden bevoordeeld": Analist doet zware uitspraak over arbitrage

Degryse snoeihard voor Anderlecht en analist is héél sceptisch over hun ambities

Degryse snoeihard voor Anderlecht en analist is héél sceptisch over hun ambities

Grote transfer in de maak voor Diego Moreira? Strasbourg mikt bijzonder hoog

Grote transfer in de maak voor Diego Moreira? Strasbourg mikt bijzonder hoog

Supersub van KV Mechelen scoort voor het eerst in 10 maanden: "Gaat goed om met dat etiket"

Supersub van KV Mechelen scoort voor het eerst in 10 maanden: "Gaat goed om met dat etiket"

Hoe Taravel deze keer helemaal de mist in ging: en wat is er aan de hand met ex-Rode Duivel? Analyse

Hoe Taravel deze keer helemaal de mist in ging: en wat is er aan de hand met ex-Rode Duivel?

Fred Vanderbiest pleit voor realisme, maar er kan een titelgrapje af: "Dan gaan we er niet ver van zijn"

Fred Vanderbiest pleit voor realisme, maar er kan een titelgrapje af: "Dan gaan we er niet ver van zijn"

Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

Hein Vanhaezebrouck zwaar onder de indruk van Club Brugge, maar ziet ook duidelijke les

Hein Vanhaezebrouck zwaar onder de indruk van Club Brugge, maar ziet ook duidelijke les

Roef en De Mil reageren na late opdoffer tegen KV Mechelen: "Of ik me zorgen maak?"

Roef en De Mil reageren na late opdoffer tegen KV Mechelen: "Of ik me zorgen maak?"

🎥 Nathan Ngoy gooit olie op het vuur na derbyzege: ex-Standard-speler doet fans helemaal ontploffen

🎥 Nathan Ngoy gooit olie op het vuur na derbyzege: ex-Standard-speler doet fans helemaal ontploffen

Nieuwe harde woorden uit Napoli over Lukaku: Rode Duivel krijgt weer stevige waarschuwing

Nieuwe harde woorden uit Napoli over Lukaku: Rode Duivel krijgt weer stevige waarschuwing

KAA Gent krijgt nog domper te verwerken tegen KV Mechelen: invaller moet weer gewisseld worden

KAA Gent krijgt nog domper te verwerken tegen KV Mechelen: invaller moet weer gewisseld worden

Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 21:00 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 21:00 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 08/04 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 08/04 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 14/04 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 14/04 PSG PSG
Arsenal Arsenal 15/04 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 15/04 Real Madrid Real Madrid

