Real Madrid-topper op weg naar de Premier League: Liverpool is geïnteresseerd

| Reageer
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het lijkt erop dat Eduardo Camavinga komende zomer een nieuwe stap in zijn carrière kan zetten. Volgens MARCA overweegt de middenvelder een vertrek bij Real Madrid, waar hij de voorbije seizoenen niet altijd verzekerd was van een basisplaats.

De Fransman maakte in 2021 de overstap van Stade Rennes naar Madrid voor zo’n 31 miljoen euro en verzamelde sindsdien meer dan 200 wedstrijden in het wit van De Koninklijke. Toch slaagde hij er nooit volledig in om uit te groeien tot een onbetwiste sterkhouder.

Vooral na het vertrek van clubiconen Toni Kroos en Luka Modrić werd verwacht dat Camavinga definitief zou doorbreken. Die stap bleef echter uit, mede doordat hij onder verschillende trainers vaak als polyvalente rotatiespeler werd ingezet.

Eduardo Camavinga lijkt Real Madrid te gaan verlaten

Die situatie zorgt nu voor twijfels bij de 23-jarige middenvelder. Camavinga wil meer zekerheid en speeltijd, en lijkt daarom open te staan voor een transfer. De Premier League wordt daarbij genoemd als meest waarschijnlijke bestemming en Liverpool werd al genoemd.

Ook bij Real Madrid zelf klinkt er een andere toon dan voordien. Waar Camavinga lange tijd als onverkoopbaar werd beschouwd, staat de club nu open voor een vertrek op voorwaarde dat er een stevig bod op tafel komt.

Een terugkeer naar Frankrijk lijkt voorlopig uitgesloten, aangezien Paris Saint-Germain geen nood heeft aan extra middenvelders. Met een contract tot 2029 en een geschatte waarde van zo’n 50 miljoen euro, belooft het dossier-Camavinga hoe dan ook een van de interessantste transfers van komende zomer te worden.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Liverpool FC
Bayern München
Eduardo Camavinga

Meer nieuws

Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 21:00 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 21:00 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 08/04 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 08/04 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 14/04 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 14/04 PSG PSG
Arsenal Arsenal 15/04 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 15/04 Real Madrid Real Madrid

Nieuwste reacties

wilmabar123 wilmabar123 over Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet" Dominique Praets Dominique Praets over Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit" Birger J. Birger J. over Ivan Leko ging zijn boekje te buiten: maar waarom deed hij dat nu? stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Pijnlijke conclusie bij Anderlecht: miljoenentransfer blijkt (voorlopig?) vooral weggesmeten geld TatstOn TatstOn over Hoe Taravel deze keer helemaal de mist in ging: en wat is er aan de hand met ex-Rode Duivel? Dantie Dantie over Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd depanneman depanneman over Hein Vanhaezebrouck zwaar onder de indruk van Club Brugge, maar ziet ook duidelijke les FCB vo altijd FCB vo altijd over Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar" FCB vo altijd FCB vo altijd over Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk" What the Frog What the Frog over Club Brugge - Anderlecht: 4-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved