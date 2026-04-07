Real Madrid-topper op weg naar de Premier League: Liverpool is geïnteresseerd

Het lijkt erop dat Eduardo Camavinga komende zomer een nieuwe stap in zijn carrière kan zetten. Volgens MARCA overweegt de middenvelder een vertrek bij Real Madrid, waar hij de voorbije seizoenen niet altijd verzekerd was van een basisplaats.

De Fransman maakte in 2021 de overstap van Stade Rennes naar Madrid voor zo’n 31 miljoen euro en verzamelde sindsdien meer dan 200 wedstrijden in het wit van De Koninklijke. Toch slaagde hij er nooit volledig in om uit te groeien tot een onbetwiste sterkhouder.

Vooral na het vertrek van clubiconen Toni Kroos en Luka Modrić werd verwacht dat Camavinga definitief zou doorbreken. Die stap bleef echter uit, mede doordat hij onder verschillende trainers vaak als polyvalente rotatiespeler werd ingezet.

Eduardo Camavinga lijkt Real Madrid te gaan verlaten

Die situatie zorgt nu voor twijfels bij de 23-jarige middenvelder. Camavinga wil meer zekerheid en speeltijd, en lijkt daarom open te staan voor een transfer. De Premier League wordt daarbij genoemd als meest waarschijnlijke bestemming en Liverpool werd al genoemd.

Ook bij Real Madrid zelf klinkt er een andere toon dan voordien. Waar Camavinga lange tijd als onverkoopbaar werd beschouwd, staat de club nu open voor een vertrek op voorwaarde dat er een stevig bod op tafel komt.

Lees ook... Nog een groot vraagteken voor Kompany en Bayern voor clash met Real Madrid: "Morgen nemen we beslissing"›

Een terugkeer naar Frankrijk lijkt voorlopig uitgesloten, aangezien Paris Saint-Germain geen nood heeft aan extra middenvelders. Met een contract tot 2029 en een geschatte waarde van zo’n 50 miljoen euro, belooft het dossier-Camavinga hoe dan ook een van de interessantste transfers van komende zomer te worden.

