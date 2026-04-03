Volgt hij Simon Mignolet op? Club Brugge denkt aan deze Belgische doelman

Club Brugge bereidt zich voor op het tijdperk na Simon Mignolet en verkent verschillende pistes onder de lat. Een van die pistes leidt naar Jari De Busser.

Er wordt een hoofdstuk afgesloten bij Club Brugge, waar Simon Mignolet zijn afscheid na dit seizoen heeft aangekondigd. Na zeven jaar als sluitstuk bij blauw-zwart laat de ex-Rode Duivel een leegte achter onder de lat.

Nordin Jackers wil daar uiteraard van profiteren om eindelijk nummer één te worden, maar het staat vast dat Club hem een nieuwe concurrent zal zoeken. Zo werd er bij Koen Casteels al eens gepolst, maar hij zou intussen al bedankt hebben.

Jari De Busser als alternatief?

Het Brugse bestuur bekijkt intussen andere pistes. Volgens Het Laatste Nieuws leidt één daarvan naar Jari De Busser, de Belgische doelman van Go Ahead Eagles, momenteel 13e in de Eredivisie. De Busser stond eerder onder de lat bij Lierse, KAA Gent en Lommel en trok in 2024 naar Nederland.

Daar maakte hij naam door zijn club vorig seizoen mee de beker te bezorgen: in de finale tegen AZ stopte hij drie strafschoppen in de penaltyreeks. Die prestatie leverde Go Ahead Eagles dit seizoen ook een ticket voor de Europa League op.



Onze landgenoot lijkt mogelijk niet lang bij Go Ahead Eagles te blijven, maar Feyenoord zou eveneens geïnteresseerd zijn. Club Brugge is dus niet alleen maar bekijkt ook nog andere profielen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.