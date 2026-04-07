Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

Christian Burgess heeft zich in een interview met La DH opnieuw uitgesproken over zijn politieke overtuigingen. De verdediger laat er geen twijfel over bestaan waar hij staat: "Ik bevind me eerder aan de linkerkant van het politieke spectrum."

Burgess geeft ook aan dat zijn overtuigingen een rol spelen in zijn carrièrekeuzes. “Er zijn clubs met supportersgroepen die, laten we het zeggen, extreemrechts zijn”, klinkt het. “Het zou veel moeilijker zijn om voor zo’n club te spelen.”

In dat kader verwees hij naar racisme-incidenten in het Belgische voetbal, onder meer rond Promise David. Volgens Burgess tonen zulke voorvallen aan dat het probleem nog niet verdwenen is en blijvende aandacht vereist.

De verdediger pleit voor een combinatie van sancties en educatie. “We moeten mensen beter opvoeden, want het komt vaak uit onwetendheid”, legt hij uit. “Straffen mogen streng zijn, maar ook constructief, zoals verplichte opleidingen.”

Ook tijdens zijn periode bij Portsmouth FC liet Burgess zich al horen over maatschappelijke thema’s. “In Portsmouth sprak ik me uit tegen de Brexit. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde.”

Toch blijft hij genuanceerd kijken naar meningsverschillen. “Mensen die voor Brexit stemden, hadden daar verschillende redenen voor, en dat maakt van hen geen slechte mensen”, besluit Burgess.