"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne leverde geen al te grootse prestatie, maar de Rode Duivel was wel belangrijk in de overwinning van Napoli tegen AC Milan, die cruciaal was in de strijd om de tweede plaats.

Napoli heeft maandagavond een belangrijke overwinning geboekt tegen AC Milan. Dankzij die zege springen de Napolitanen naar de tweede plaats in de Serie A, in het spoor van leider Inter.

Dinsdag wijst de Italiaanse pers vooral op de terugkeer van een viertal in de basiself van Antonio Conte. Kevin De Bruyne speelde misschien niet zijn allerbeste wedstrijd, maar de aanwezigheid van de Rode Duivel deed het middenveld duidelijk deugd.

"'Het quatuor de choc' (De Bruyne, Anguissa, Lobotka en McTominay), terug in de basis na 190 dagen afwezigheid, heeft Napoli gelanceerd als een astronaut aan boord van Artemis II", schrijft de Gazzetta dello Sport in zijn editie van dinsdag.

Een goede match en een belangrijke zege voor Kevin De Bruyne.

"Inter, de leider in de competitie, staat nu ver voorop (7 punten), maar de voorsprong van acht punten op Juventus, de nummer vijf, weegt zwaarder. Met nog zeven speeldagen te gaan geeft dat hen het gevoel dat een ticket voor de Champions League zo goed als binnen is."

Lees ook... Clubleiding Napoli haalt uit naar Lukaku, maar... in kleedkamer klinkt heel ander geluid›

Ook de Corriere della Sera benadrukt de terugkeer van KDB. "Conte leek in het begin van de match bijna op veilig te spelen, vertrouwend op het individuele talent van zijn fantastische aanval om het slot open te breken. Terwijl De Bruyne op niveau was, liet McTominay zich vooral opmerken met een gedurfde acrobatische omhaal, maar die was bijna ongevaarlijk." Een degelijke wedstrijd voor de Rode Duivel, en vooral een erg belangrijke overwinning voor Napoli.