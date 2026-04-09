Hoe Club Brugge een trendsetter werd: opmerkelijk verhaal krijgt internationaal podium

Deze zomer krijgt Club Brugge wereldwijde aandacht. Tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten zal ESPN een reportage uitzenden over hoe blauw-zwarte fans het nummer *Seven Nations Army* lanceerden als stadionhymne.

De opnames kwamen tot stand met hulp van het Brugse productiehuis van Johan Dobbelaere. Hij werkte samen met de Canadese journalist Mike Farrell, die gefascineerd raakte door het massale gebruik van het nummer in sportstadions wereldwijd.

Het iconische lied van The White Stripes vond volgens het onderzoek zijn oorsprong in Brugge. In 2003 zongen fans het voor het eerst na een doelpunt in een Europese wedstrijd tegen AC Milan, waarna het snel een vaste traditie werd in het Jan Breydelstadion.

“Mike Farrell hoorde bij NBA-wedstrijden vaak Seven Nations Army. Dat intrigeerde hem, hij wou weten hoe die sporthymne ontstaan was”, legt Dobbelaere uit in KVW. “Onderzoek bracht aan het licht dat fans van Club Brugge in 2003 voor de allereerste keer dat deuntje zongen.”

Club Brugge gaf het startschot dat klonk tot in Amerika

De populariteit bleef niet beperkt tot België. “Toen de fans van AS Roma het hoorden, namen ze het over. Het werd zelfs een hymne voor de Italiaanse nationale ploeg. Toen Italië wereldkampioen werd, ging de bal pas echt aan het rollen”, klinkt het. “Nu gebruiken ook Amerikaanse ploegen het. Het is een wereldwijde trend geworden, maar gestart door Clubsupporters.”

Voor de reportage werd uitgebreid gefilmd in Brugge, onder meer op de Platse in Sint-Andries en in het stadion. “Voor en tijdens de match tegen Anderlecht heb ik op vraag van Mike Farrell gefilmd. Gelukkig scoorde Club twee keer, zodat de fans uit de bol konden gaan”, aldus Dobbelaere.





De documentaire moet niet alleen het verhaal van het lied vertellen, maar ook de stad in de kijker zetten. “Dit is onbetaalbare promotie voor Brugge”, besluit Dobbelaere. “We hebben de mooiste plekken gefilmd en binnenkort zal Mike Farrell ook Jack White interviewen om zijn reactie te vragen.”