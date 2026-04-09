Niemand die nog twijfelt na frustrerende Champions League-avond: wereldster naar uitgang geduwd

Mohamed Salah zorgde woensdagavond voor gefronste wenkbrauwen na de nederlaag van Liverpool FC tegen Paris Saint-Germain. De Egyptische ster bleef de hele wedstrijd op de bank en weigerde nadien ook een interview.

Na het laatste fluitsignaal verscheen Salah kort voor de camera van TNT Sports. Hij schudde beleefd de handen van de aanwezige analisten, maar bedankte vriendelijk voor een gesprek en trok meteen door richting kleedkamer.

Zijn afwezigheid op het veld was minstens even opvallend. Ondanks een 2-0 achterstand en een duidelijke nood aan doelpunten, besloot trainer Arne Slot om Salah geen speelminuten te geven, zelfs niet toen hij in het slotkwartier meerdere wissels doorvoerde.

Volgens clubicoon Steven Gerrard hoeft die reactie niet te verbazen. “Hij zal gefrustreerd zijn. Hij denkt dat hij bepalend had kunnen zijn, dus ik begrijp dat hij teleurgesteld is.”

Niet het juiste moment voor Salah

Opvallend genoeg bleef Salah na de wedstrijd nog extra rondjes lopen op het veld, terwijl zijn ploegmaats al richting kleedkamer trokken. Al zal hij nu ook wel begrijpen dat hij geen toekomst meer heeft bij de club.

Lees ook... Rel bij PSG: medische staf verklaart sterspeler fit, maar die weigert te spelen›

Slot gaf na afloop uitleg voor zijn beslissing. “We hadden amper de bal en moesten vooral verdedigen. Dan is het niet het juiste moment om Salah zijn energie te laten verspillen.” De Nederlandse coach hoopt in de return op Anfield meer balbezit te hebben, maar of Salah dan wel zijn kansen zal krijgen, valt nog te bezien.