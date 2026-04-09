Niemand die nog twijfelt na frustrerende Champions League-avond: wereldster naar uitgang geduwd

Manuel Gonzalez
Mohamed Salah zorgde woensdagavond voor gefronste wenkbrauwen na de nederlaag van Liverpool FC tegen Paris Saint-Germain. De Egyptische ster bleef de hele wedstrijd op de bank en weigerde nadien ook een interview.

Na het laatste fluitsignaal verscheen Salah kort voor de camera van TNT Sports. Hij schudde beleefd de handen van de aanwezige analisten, maar bedankte vriendelijk voor een gesprek en trok meteen door richting kleedkamer.

Zijn afwezigheid op het veld was minstens even opvallend. Ondanks een 2-0 achterstand en een duidelijke nood aan doelpunten, besloot trainer Arne Slot om Salah geen speelminuten te geven, zelfs niet toen hij in het slotkwartier meerdere wissels doorvoerde.

Volgens clubicoon Steven Gerrard hoeft die reactie niet te verbazen. “Hij zal gefrustreerd zijn. Hij denkt dat hij bepalend had kunnen zijn, dus ik begrijp dat hij teleurgesteld is.”

Niet het juiste moment voor Salah

Opvallend genoeg bleef Salah na de wedstrijd nog extra rondjes lopen op het veld, terwijl zijn ploegmaats al richting kleedkamer trokken. Al zal hij nu ook wel begrijpen dat hij geen toekomst meer heeft bij de club. 

Lees ook... Rel bij PSG: medische staf verklaart sterspeler fit, maar die weigert te spelen
Slot gaf na afloop uitleg voor zijn beslissing. “We hadden amper de bal en moesten vooral verdedigen. Dan is het niet het juiste moment om Salah zijn energie te laten verspillen.” De Nederlandse coach hoopt in de return op Anfield meer balbezit te hebben, maar of Salah dan wel zijn kansen zal krijgen, valt nog te bezien.

Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen"

'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen'

Rel bij PSG: medische staf verklaart sterspeler fit, maar die weigert te spelen

Miljoenen op komst voor KRC Genk? 'Franse topclubs springen in de dans voor aanvaller'

🎥 Hilarisch! Rode Duivel gaat in discussie met scheidsrechter: "Staat dat in het boek?"

Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom

Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn

Congo-spelers kunnen hun ogen niet geloven: deze exuberante cadeau's kregen ze na WK-kwalificatie

Nederlands topicoon haalt uit naar Ajax en wil er niets meer mee te maken hebben

Hoe Club Brugge een trendsetter werd: opmerkelijk verhaal krijgt internationaal podium

Champions League: deze twee ploegen zetten een grote stap richting de laatste vier

Lukaku laat dreigementen Napoli niet aan zijn hart komen en laat familiemomenten primeren

Voormalig Gent- en Standard-speler slaat deuren dicht bij zijn club omdat hij niet betaald werd

Anderlecht heeft duidelijk plan: contractverlenging om toptalent klaar te stomen

Barcelona voelt zich zwaar bestolen en haalt uit naar arbitrage

Dit is de datum waarop de Belgische clubs duidelijkheid krijgen over hun licentie

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke sprak voor het eerst openhartig over grootste verlies in zijn leven

Maartens Martens vertelt waarom het niets werd met Anderlecht

KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat

Mignolet strooit met lof voor collega-doelman: "Hij is heel compleet"

Deze ex-topper uit de JPL zag een transfer naar Anderlecht afketsen: "Het was het moeilijk te aanvaarden"

Er moet Simon Mignolet iets van het hart na zinderende Champions League-avond: "Dat frappeert me"

Anderlecht op de korrel genomen: "Het zal al een prestatie zijn als ze 4e eindigen"

JPL-coach voor Charleroi volgend seizoen? Dit is zijn antwoord

Waarom de beste trainer van het moment naar de naam Vincent Kompany luistert Analyse

Geflopt in de JPL, maar nu een stervoetballer in eigen land (en mee naar het WK?)

Kassa, kassa: voormalige JPL-ster kan salarisrecord aan diggelen slaan bij zijn club

Jonge Belg kondigt vertrek aan bij PSV en licht meteen tipje van de sluier over toekomst

Slecht nieuws voor voormalige Rode Duivel: hartoperatie is noodzakelijk

Joos en Kerkhofs bezingen speler Club Brugge: "Profiel waar de topclubs naar kijken"

Mee naar het WK? Deze veldspeler heeft dit seizoen nog geen minuut gemist in de Jupiler Pro League Analyse

'Standard en Genk gaan concurrentie aan met Braga, Lille en Hoffenheim voor miljoenentransfer'

Dewaest (ex-Genk, OH Leuven en Charleroi) kiest voor verrassende(?) beste coach ooit

Hans Vanaken laat zich uit over zijn toekomst: "Nooit"

Van Neerpede naar ... Netflix: de opvallende carrièreswitch voor voetballer met verleden in België

'RSC Anderlecht wil buitenlandse clubs aftroeven voor sensatie uit Eredivisie'

Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 14/04 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 14/04 PSG PSG
Arsenal Arsenal 15/04 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 15/04 Real Madrid Real Madrid

