Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom

De winnaar van de UEFA Europa League kan een opvallende impact hebben op het Europese parcours van de Belgische bekerwinnaar in 2026-2027. Vooral RSC Anderlecht en Union Saint-Gilloise volgen de ontwikkelingen op de voet.

Hoewel er geen Belgische clubs meer actief zijn in de Europa League, blijft de competitie dus wel relevant. De winnaar van de Beker van België krijgt normaal een ticket voor de laatste voorronde van de Europa League, met sowieso een vangnet richting Conference League.

Vooral voor Anderlecht is dat interessant. Als paars-wit de beker wint, is het zeker van Europees voetbal in 2026-2027. Maar dat ticket kan mogelijk nog interessanter worden, afhankelijk van wie de Europa League wint, schrijft La DH.

Het scenario is vrij complex: als de winnaar van de Europa League zich via de eigen competitie ook al plaatst voor diezelfde competitie, schuift het ticket door. In dat geval krijgt de bekerwinnaar uit het achtste land op de UEFA-ranking — België dus — een directe plaats in de groepsfase.

Bekerwinnaar kan mogelijk voorrondes overslaan

Niet alle ploegen maken die kans even groot. Clubs als FC Porto, Nottingham Forest en Bologna FC lijken via hun competitie moeilijk op een Europa League-ticket af te stevenen, waardoor zij minder gunstig zijn voor de Belgische belangen.

Andere ploegen bieden meer perspectief. Aston Villa, Celta Vigo en Real Betis staan momenteel op posities die wél richting Europa League leiden. Ook SC Freiburg maakt nog kans via de beker.

Het gevolg? Belgische clubs hopen stiekem op een van die scenario’s. Want als alles in de juiste plooi valt, kan de bekerwinnaar plots zonder voorrondes doorstoten naar de groepsfase van de Europa League. Een extra bonus die vooral in Brussel met grote interesse wordt gevolgd.

Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen"

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

