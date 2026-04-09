Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn

Bij Anderlecht staat opnieuw een talent te trappelen om zijn kans te grijpen, die hij vrijwel zeker nog dit seizoen zal krijgen. Alexander De Ridder maakte dit seizoen grote indruk bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League en lijkt stilaan klaar voor het grote werk.

De middenvelder, die zijn opleiding genoot in Neerpede, wordt intern gezien als een van de volgende spelers die kan doorbreken in de A-kern. Zijn sterke prestaties, gecombineerd met zijn maturiteit op jonge leeftijd, hebben de sportieve leiding overtuigd van zijn potentieel.

“De Ridder zal zeker speelminuten krijgen, heeft een contract van drie jaar getekend. We geloven erg in hem”, klinkt het binnen de club. “Hij was ook voor het eerst geselecteerd bij de A-ploeg, dat is al een beloning op zich.”

Al anderhalve maand trainen bij de A-kern

De jongeling traint inmiddels al enkele weken mee met de hoofdmacht, wat zijn integratie moet versnellen. “Hij traint al anderhalve maand mee met het A-team. Alles op zijn tijd”, blijft men bij Anderlecht rustig. “Het is de coach die beslist wie speelt, afhankelijk van de wedstrijdomstandigheden.”

Opvallend detail: De Ridder werd geboren in Kiev. Zijn moeder is een Oekraïnse, zijn vader Belgisch. Over de kwaliteiten van De Ridder is iedereeen het eens bij Anderlecht: hij is bijzonder allround. De Ridder combineert goeie voeten met een sterke techniek en hij staat ook al stevig op zijn voeten.  Hij kan assists geven, zelf scoren of het spel verdelen. Een moderne middenvelder.

Nieuwe sportief directeur moet veel nauwer samenwerken met Neerpede-opleiding

De concurrentie op het middenveld bij Anderlecht is voorlopig nog groot, waardoor Taravel hem nog geen speelminuten gaf. Toch lijkt het slechts een kwestie van tijd voor De Ridder zijn debuut maakt en zich ook op het hoogste niveau kan tonen.

Binnen de club wordt bovendien gewerkt aan een nieuwe aanpak, waarbij de toekomstige sportief directeur – mogelijk Antoine Sibierski – nauwer zal samenwerken met Neerpede. Zo wil Anderlecht vermijden dat eigen talenten geblokkeerd worden en sneller de stap naar de A-ploeg kunnen zetten. Voor De Ridder kan dat wel eens het perfecte moment zijn om door te breken.
 

