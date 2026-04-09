'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen'

Heeft Moncef Zekri zijn laatste wedstrijd voor KV Mechelen inmiddels gespeeld? Het zou zomaar kunnen. Zijn seizoen lijkt er op te zitten door een blessure en de topclubs blijven ondertussen in grote getale aankloppen Achter de Kazerne.

Linksachter Zekri acteerde erg sterk in het voor KV Mechelen beslissende match tegen Anderlecht met het oog op de kwalificatie voor de Champions' Play-offs. Maar in die eindstrijd met de top-6 gaan we Zekri niet te zien krijgen.

"Moncef zal out zijn tot het einde van dit seizoen. De laterale band is geraakt", aldus Fred Vanderbiest daarover op een persconferentie vorige week. Naar begin volgend seizoen zou hij wél opnieuw fit zijn. Al is de vraag of dat nog bij Mechelen zal zijn.

Ajax probeerde hem eerder al te verleiden, hij staat hoog op het lijstje van Inter en verschillende clubs uit de Ligue 1 en de Bundesliga houden hem in het oog. Ook vanuit de Premier League (Brighton & Hove Albion en Brentford FC) is er interesse.

Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri neemt de aandacht nu nog toe. Of het wordt wat concreter in ieder geval. De gesprekken zouden zijn opgestart met de makelaars van de jonge Zekri voor een aanlokkelijk voorstel.

KV Mechelen zou daarbij meer dan vier miljoen euro voor de jongeling kunnen vangen, hem op huurbasis nog een seizoen kunnen houden en tien procent op de doorverkoop kunnen krijgen. Benieuwd of ze daar in Mechelen op in zullen gaan.

