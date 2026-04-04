Stevige domper: KV Mechelen heeft slecht nieuws over zijn goudhaantje

Als er bij KV Mechelen een speler als een goudhaantje bestempeld mag worden, is het wel de 17-jarige Moncef Zekri. De Belgisch-Marokkaanse linksachter heeft zijn laatste wedstrijd dit seizoen echter gespeeld.

Dat nieuws heeft trainer Fred Vanderbiest meegedeeld op zijn persconferentie in aanloop naar de eerste wedstrijd van de Champions' Play-offs van KVM op het veld van KAA Gent. Linksachter Zekri acteerde erg sterk in het voor Mechelen beslissende match tegen Anderlecht met het oog op die kwalificatie voor de Champions' Play-offs.

Zekri moest toen wel na ruim een uur voetballen na een duel naar de kant met een pijnlijke grimas en dat was dus meteen zijn laatste actie van het seizoen. "Moncef zal out zijn tot het einde van dit seizoen. De laterale band is geraakt. Ja, dat is nog een gevolg van de blessure die hij opgelopen heeft in de thuiswedstrijd tegen Anderlecht."

Mogelijke aderlating voor KVM

Begin volgend seizoen kunnen ze in Mechelen weer op hem rekenen. "Hij zal fit zijn voor de start van volgend seizoen." Dat neemt niet weg dat het een bittere pil is voor het jonge talent. "Voor hem is dit natuurlijk een minder moment. Als hij het niveau haalt uit de wedstrijd tegen Anderlecht, is het ook voor ons als ploeg een aderlating."

Het is uiterst belangrijk om tot in de puntjes zorg te dragen voor je lichaam, zeker in een periode waar je minder aan spelen toekomt. Dat is de les die Vanderbiest meeneemt. "Het toont aan dat je dag in en dag uit moet bezig zijn met uw vak. Door omstandigheden moest hij plots aan de bak en dan kom je weleens zulke blessures tegen."

Voorts weinig blessurezorgen in Mechelen



Vanderbiest recupereert wel Mathis Servais om eventueel als linkerwingback uit te spelen. Naast Zekri liggen enkel Ouahabi en Özdemir, twee andere jeugdige talenten, in de lappenmand voor de wedstrijd op het veld van Gent.