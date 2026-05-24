Voormalige doelman van Anderlecht en Genk kroont zich tot promotieheld in Nederland

Willem II keert één jaar na de degradatie terug naar de Eredivisie. De Nederlandse club schakelde Volendam uit na strafschoppen, en de beslissende elfmeter werd benut door ene Thomas Didillon.

Na de thuisnederlaag tegen Volendam (1-2), dat vocht voor het behoud in de Nederlandse Eredivisie, moest Willem II voor een kleine stunt zorgen en buitenshuis winnen in de terugwedstrijd van de barrages. De club uit Tilburg slaagde daarin en won in Volendam met dezelfde cijfers.

Na 17 minuten stond het al 0-2 in het voordeel van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Een doelpunt van de thuisploeg bracht beide teams over twee wedstrijden opnieuw op gelijke hoogte, waarna het ticket voor de Eredivisie beslist werd via strafschoppen.

Thomas Didillon als held van Willem II

In de strafschoppenreeks kwam de eerste misser op naam van Volendam, waarna de beslissende poging aan de voet lag van ene Thomas Didillon-Hödl. Die naam doet ongetwijfeld een belletje rinkelen: de Fransman verdedigde van 2018 tot 2020 het doel van RSC Anderlecht. Hij passeerde ook bij Seraing, KRC Genk en Cercle Brugge.

Tilburg ontploft na winnende strafschop Thomas Didillon-Hödl 🤩🎉#volwil pic.twitter.com/J6J0DgFRa4 — ESPN NL (@ESPNnl) May 23, 2026

In 2024 verliet Didillon Cercle Brugge voor Willem II. Voor die gelegenheid veranderde hij ook van naam: hij voegde de naam van zijn vrouw, de Oostenrijkse volleybalster Julia Hödl, toe aan zijn familienaam.



Dit weekend werd Thomas Didillon-Hödl de held van Willem II. Zijn bijzonder knap genomen strafschop brengt de club uit Tilburg terug naar de Eredivisie, amper één jaar nadat het uit de Nederlandse elite was verdwenen.