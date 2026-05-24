Voormalige doelman van Anderlecht en Genk kroont zich tot promotieheld in Nederland

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Voormalige doelman van Anderlecht en Genk kroont zich tot promotieheld in Nederland

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Willem II keert één jaar na de degradatie terug naar de Eredivisie. De Nederlandse club schakelde Volendam uit na strafschoppen, en de beslissende elfmeter werd benut door ene Thomas Didillon.

Na de thuisnederlaag tegen Volendam (1-2), dat vocht voor het behoud in de Nederlandse Eredivisie, moest Willem II voor een kleine stunt zorgen en buitenshuis winnen in de terugwedstrijd van de barrages. De club uit Tilburg slaagde daarin en won in Volendam met dezelfde cijfers.

Na 17 minuten stond het al 0-2 in het voordeel van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Een doelpunt van de thuisploeg bracht beide teams over twee wedstrijden opnieuw op gelijke hoogte, waarna het ticket voor de Eredivisie beslist werd via strafschoppen.

Thomas Didillon als held van Willem II

In de strafschoppenreeks kwam de eerste misser op naam van Volendam, waarna de beslissende poging aan de voet lag van ene Thomas Didillon-Hödl. Die naam doet ongetwijfeld een belletje rinkelen: de Fransman verdedigde van 2018 tot 2020 het doel van RSC Anderlecht. Hij passeerde ook bij Seraing, KRC Genk en Cercle Brugge.

In 2024 verliet Didillon Cercle Brugge voor Willem II. Voor die gelegenheid veranderde hij ook van naam: hij voegde de naam van zijn vrouw, de Oostenrijkse volleybalster Julia Hödl, toe aan zijn familienaam.

Lees ook... Met een welgemikte penalty: ex-doelman van Anderlecht, Genk en Cercle trapt zijn club naar hoogste niveau

Dit weekend werd Thomas Didillon-Hödl de held van Willem II. Zijn bijzonder knap genomen strafschop brengt de club uit Tilburg terug naar de Eredivisie, amper één jaar nadat het uit de Nederlandse elite was verdwenen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Eerste Divisie
Eerste Divisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Willem II
Thomas Didillon

Meer nieuws

Minister van Binnenlandse Zaken reageert duidelijk op zware incidenten op Sclessin

Minister van Binnenlandse Zaken reageert duidelijk op zware incidenten op Sclessin

15:00
Vincent Janssen spreekt over zijn toekomst en trekt één duidelijke grens

Vincent Janssen spreekt over zijn toekomst en trekt één duidelijke grens

14:30
Met een welgemikte penalty: ex-doelman van Anderlecht, Genk en Cercle trapt zijn club naar hoogste niveau

Met een welgemikte penalty: ex-doelman van Anderlecht, Genk en Cercle trapt zijn club naar hoogste niveau

20:36
🎥 Wouter Vrancken spreekt STVV-supporters toe en heeft nog laatste duidelijke boodschap

🎥 Wouter Vrancken spreekt STVV-supporters toe en heeft nog laatste duidelijke boodschap

13:50
Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen

Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen

12:55
4
Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

10:26
1
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

12:00
Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans

Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans

10:50
1
Heeft Antwerp er een nieuw lichtpunt bij? Talent maakt indruk bij debuut op de Bosuil

Heeft Antwerp er een nieuw lichtpunt bij? Talent maakt indruk bij debuut op de Bosuil

11:30
LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

10:15
Echt gebeurd: video's van Doku en Guardiola himself inspireren Lommel om te promoveren naar de JPL Reactie

Echt gebeurd: video's van Doku en Guardiola himself inspireren Lommel om te promoveren naar de JPL

10:45
"Er is geen andere weg": Besnik Hasi ziet slechts twee opties voor Marc Coucke bij Anderlecht

"Er is geen andere weg": Besnik Hasi ziet slechts twee opties voor Marc Coucke bij Anderlecht

19:52
1
Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan Reactie

Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan

10:20
Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

09:50
Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken" Reactie

Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken"

09:30
🎥 Standard-Charleroi ontspoort volledig: na affluiten wordt Sclessin plots een slagveld

🎥 Standard-Charleroi ontspoort volledig: na affluiten wordt Sclessin plots een slagveld

09:20
24
Cijfers maken het pijnlijk duidelijk voor KAA Gent én Union SG: hier rammelde het om doelstellingen te halen Analyse

Cijfers maken het pijnlijk duidelijk voor KAA Gent én Union SG: hier rammelde het om doelstellingen te halen

06:00
3
Mazzu vat seizoen van OHL pijnlijk samen na nieuwe nederlaag tegen RC Genk Reactie

Mazzu vat seizoen van OHL pijnlijk samen na nieuwe nederlaag tegen RC Genk

08:40
Bayern München wint na landstitel ook Duitse beker: Kompany en Kane komen met veelzeggende reacties

Bayern München wint na landstitel ook Duitse beker: Kompany en Kane komen met veelzeggende reacties

08:50
Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"

Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"

17:30
5
Eden Hazard zal ook aanwezig zijn op het WK: voormalige Rode Duivel geeft uitleg

Eden Hazard zal ook aanwezig zijn op het WK: voormalige Rode Duivel geeft uitleg

08:20
2
Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

07:00
5
'Wouter Vrancken maakt toekomstbesluit definitief bekend'

'Wouter Vrancken maakt toekomstbesluit definitief bekend'

21:35
2
Genk viert kwalificatie voor barrage én twee recordmannen tegen OH Leuven Reactie

Genk viert kwalificatie voor barrage én twee recordmannen tegen OH Leuven

23:59
7
Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

22:43
Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo

Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo

22:51
3
Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

22:15
2
Vincent Kompany zet in DFB-Pokal ultieme kers op de taart in grand cru-seizoen met Bayern München

Vincent Kompany zet in DFB-Pokal ultieme kers op de taart in grand cru-seizoen met Bayern München

22:10
🎥 Pupil Kristof Van Hout doet het voor Lommel met konijnenpoot en wereldsave: "Dit kan alleen met onze fans" Reactie

🎥 Pupil Kristof Van Hout doet het voor Lommel met konijnenpoot en wereldsave: "Dit kan alleen met onze fans"

21:45
Grote interesse voor Arne Engels: dit zegt onze landgenoot over zijn toekomst voor volgend seizoen

Grote interesse voor Arne Engels: dit zegt onze landgenoot over zijn toekomst voor volgend seizoen

21:27
🎥 Opnieuw ophef rond Braziliaanse WK-selectie: doelman valt flauw na bekendmaking

🎥 Opnieuw ophef rond Braziliaanse WK-selectie: doelman valt flauw na bekendmaking

21:51
OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden Reactie

OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden

21:25
2
Meubelstuk in de JPL neemt afscheid, maar moest toch even slikken

Meubelstuk in de JPL neemt afscheid, maar moest toch even slikken

21:16
🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander

🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander

20:35
De man die Man United opnieuw op de kaart zet: Bruno Fernandes ontvangt prestigieuze prijs in Premier League

De man die Man United opnieuw op de kaart zet: Bruno Fernandes ontvangt prestigieuze prijs in Premier League

20:57
Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL

Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL

20:17

Meer nieuws

Populairste artikels

Eerste Divisie

 Play-offs (T)
RKC RKC P1-1 Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade
Almere City Almere City 3-0 Den Bosch Den Bosch

Nieuwste reacties

Birger J. Birger J. over Club Brugge - KAA Gent: - Standard 2.0 Standard 2.0 over 🎥 Standard-Charleroi ontspoort volledig: na affluiten wordt Sclessin plots een slagveld Johnnie Walker Johnnie Walker over Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans Kevin DB Kevin DB over "Er is geen andere weg": Besnik Hasi ziet slechts twee opties voor Marc Coucke bij Anderlecht LD 007 LD 007 over Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen Ellepac Ellepac over Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit CCpl CCpl over RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT? kukeluku kukeluku over Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie Joe Joe over Genk viert kwalificatie voor barrage én twee recordmannen tegen OH Leuven Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved