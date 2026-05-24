Reactie Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan

Jelle Heyman, voetbaljournalist
De analisten dachten misschien wel dat het over was voor Racing Genk in de strijd voor de winst in de Europe Play Offs. Maar Genk-speler Daan Heymans niet en hij kreeg achteraf gelijk.

Standard moest het namelijk thuis afmaken tegen Charleroi en kon zo Genk volledig buitenspel zetten maar de Rouches verloren de Waalse clash met 0-2. Iets dat Heymans zelfs had zien aankomen. "Ik had er de voorbije week alle vertrouwen in dat Charleroi ervoor zou zorgen dat Standard niet zou winnen", bekende hij na de gewonnen partij in Leuven.

De ex-speler van Charleroi heeft duidelijk nog een hart voor zijn voormalige werkgever en kent maar al te goed het belang van die Waalse clash in de kleedkamer bij Charleroi: "En dat was misschien wel ons geluk vandaag, dat Standard uitgerekend tegen Charleroi moest. Want ik weet als geen ander hoe belangrijk die wedstrijd is."

"En", ging de middenvelder verder:"Charleroi heeft ook gewoon een betere ploeg dan Standard. Zeker omdat Standard moest winnen. Dan kruipt er toch meer stress in zo’n wedstrijd. Als je dan achter zou komen, wordt het heel lastig en dat hebben we dan ook gezien.'

Gezien, inderdaad. Want Heymans werd in de 72e minuut naar de kant gehaald toen het in Luik nog 0-0 stond. "Ik ben dan snel mijn gsm gaan halen om de wedstrijd te kunnen bekijken maar alle live score-apps waren sneller dan DAZN", lachte hij. 

En dus maakt Genk nog kans op Europees voetbal volgend seizoen, maar dan moet er volgende week wel gewonnen worden tegen KAA Gent OF KV Mechelen. "Daar durf ik geen voorkeur voor uitspreken", aldus Heymans. "Want de kans is groot dat die dan tegen mij gebruikt zal worden."

"Maar een club als Genk moet Europees spelen, de manier waarop je in Europa raakt maakt dan niet uit. En wie weet kunnen we in de Conference League wel ver raken?", droomde hij al even luidop

Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken"

Mazzu vat seizoen van OHL pijnlijk samen na nieuwe nederlaag tegen RC Genk

Genk viert kwalificatie voor barrage én twee recordmannen tegen OH Leuven

Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden

Meubelstuk in de JPL neemt afscheid, maar moest toch even slikken

Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

🎥 Standard-Charleroi ontspoort volledig: na affluiten wordt Sclessin plots een slagveld

Bayern München wint na landstitel ook Duitse beker: Kompany en Kane komen met veelzeggende reacties

Eden Hazard zal ook aanwezig zijn op het WK: voormalige Rode Duivel geeft uitleg

Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

Cijfers maken het pijnlijk duidelijk voor KAA Gent én Union SG: hier rammelde het om doelstellingen te halen

Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo

Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

Vincent Kompany zet in DFB-Pokal ultieme kers op de taart in grand cru-seizoen met Bayern München

🎥 Pupil Kristof Van Hout doet het voor Lommel met konijnenpoot en wereldsave: "Dit kan alleen met onze fans"

🎥 Opnieuw ophef rond Braziliaanse WK-selectie: doelman valt flauw na bekendmaking

'Wouter Vrancken maakt toekomstbesluit definitief bekend'

Grote interesse voor Arne Engels: dit zegt onze landgenoot over zijn toekomst voor volgend seizoen

De man die Man United opnieuw op de kaart zet: Bruno Fernandes ontvangt prestigieuze prijs in Premier League

Met een welgemikte penalty: ex-doelman van Anderlecht, Genk en Cercle trapt zijn club naar hoogste niveau

🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander

Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL

LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

Women's Champions League: FC Barcelona wint voor de vierde keer in zes jaar

"Er is geen andere weg": Besnik Hasi ziet slechts twee opties voor Marc Coucke bij Anderlecht

Merci, Pep: waarom ook de Rode Duivels Pep Guardiola dankbaar moeten zijn

Bates roert zich in Europese missie Standard, Boskamp maakt Genk helemaal af

Dortmund heeft de knoop doorgehakt wat Julien Duranville betreft

Drie keer Club Brugge, drie keer Anderlecht en ook Standard, Gent, Antwerp en zelfs OH Leuven

Sven Vandenbroeck reageert voor het eerst na farce met Jelle Vossen in jubileumwedstrijd

Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"

Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt

Vincent Euvrard moet opletten: twee cruciale elementen kunnen beslissend duel missen

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 18:30 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

