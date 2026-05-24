Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan

De analisten dachten misschien wel dat het over was voor Racing Genk in de strijd voor de winst in de Europe Play Offs. Maar Genk-speler Daan Heymans niet en hij kreeg achteraf gelijk.

Vertrouwen in ex-ploeg

Standard moest het namelijk thuis afmaken tegen Charleroi en kon zo Genk volledig buitenspel zetten maar de Rouches verloren de Waalse clash met 0-2. Iets dat Heymans zelfs had zien aankomen. "Ik had er de voorbije week alle vertrouwen in dat Charleroi ervoor zou zorgen dat Standard niet zou winnen", bekende hij na de gewonnen partij in Leuven.

De ex-speler van Charleroi heeft duidelijk nog een hart voor zijn voormalige werkgever en kent maar al te goed het belang van die Waalse clash in de kleedkamer bij Charleroi: "En dat was misschien wel ons geluk vandaag, dat Standard uitgerekend tegen Charleroi moest. Want ik weet als geen ander hoe belangrijk die wedstrijd is."

"En", ging de middenvelder verder:"Charleroi heeft ook gewoon een betere ploeg dan Standard. Zeker omdat Standard moest winnen. Dan kruipt er toch meer stress in zo’n wedstrijd. Als je dan achter zou komen, wordt het heel lastig en dat hebben we dan ook gezien.'

Sneller dan DAZN

Gezien, inderdaad. Want Heymans werd in de 72e minuut naar de kant gehaald toen het in Luik nog 0-0 stond. "Ik ben dan snel mijn gsm gaan halen om de wedstrijd te kunnen bekijken maar alle live score-apps waren sneller dan DAZN", lachte hij.



En dus maakt Genk nog kans op Europees voetbal volgend seizoen, maar dan moet er volgende week wel gewonnen worden tegen KAA Gent OF KV Mechelen. "Daar durf ik geen voorkeur voor uitspreken", aldus Heymans. "Want de kans is groot dat die dan tegen mij gebruikt zal worden."

"Maar een club als Genk moet Europees spelen, de manier waarop je in Europa raakt maakt dan niet uit. En wie weet kunnen we in de Conference League wel ver raken?", droomde hij al even luidop