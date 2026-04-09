DONE DEAL: KAA Gent haalt stevig uit en geeft 16-jarige jonge Rode Duivel volmondig de kans

KAA Gent opende zijn Champions' Play-offs met een gelijkspel tegen KV Mechelen. De beloften doen het ondertussen verre van slecht in de Challenger Pro League. En ook de toekomst lijkt er steeds beter uit te zien.

Met onder meer De Vlieger en Volckaert zitten er in 2026 alweer een paar spelers in de A-kern die vanuit de beloften zijn doorgestroomd én de nodige minuten maken op het hoogste niveau. Beiden worden zelfs steeds belangrijker bij de Buffalo's.

KAA Gent gelooft volmondig in de toekomst

Het zegt toch wel iets over de doorstroom in de Arteveldestad op dit moment. En de komende maanden en jaren komen er misschien nog wel wat meer spelers vanuit de jeugd naar de A-kern geschoven. Ze maken er alleszins werk van.

"De 16-jarige Rayan Garcia heeft zijn eerste profcontract bij KAA Gent mogen ondertekenen. Garcia, die voor de U18 van KAA Gent speelt en ook Belgisch jeugdinternational is, verbond zijn toekomst aan onze club tot 2029."

"Rayan is een linksvoetige flankspeler. Hij kan zowel als winger als back uit de voeten en maalt met zijn grote motor vele meters af op de flank. Samen met Preben Blondeel plaatste Rayan zich met de Belgische U17 voor het komende WK en EK."





"Komend seizoen zal Garcia aansluiten bij Jong KAA Gent. Veel succes en proficiat, Rayan!", aldus KAA Gent alvast in een persbericht op de eigen webstek over de volgende die de overstap zal maken naar (om te beginnen) Jong Gent.