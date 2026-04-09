Manuel Gonzalez
Hoe Vincent Kompany het coachen van een topclub er makkelijk laat uitzien (en dat eigenlijk ook is)
Vincent Kompany zijn naam gaat tegenwoordig overal ter wereld over de lippen, zeker na de overwinning in Bernabeu. Kompany staat aan de zijlijn met stijl, flair en autoriteit. Een grote persoonlijkheid die het coachen van een topteam er poepsimpel doet uitzien. Maar wat is dan zijn geheim?

Even wat gegoochel met cijfers. Kompany beleefde een gedenkwaardige avond met Bayern München. Zijn team versloeg Real Madrid met 2-1 dankzij doelpunten van Luis Díaz en Harry Kane. Het was Kompany’s 76e overwinning in zijn 100e wedstrijd als coach van Bayern.

300 goals in 100 matchen als coach van Bayern

Sinds zijn aanstelling in de zomer van 2025 heeft Kompany een indrukwekkend record neergezet: 76 zeges, 13 gelijke spelen en slechts 11 nederlagen, met een doelsaldo van 302-100. Dat levert hem een gemiddelde van 2,41 punten per wedstrijd op, gelijk aan dat van Pep Guardiola tijdens diens tijd in München.

Historisch gezien staat Kompany in de top van Bayern-coaches wat punten per wedstrijd betreft. Alleen Hansi Flick (2,53), die de club een treble bezorgde, en Jupp Heynckes (2,49 in zijn derde termijn) scoorden beter. Guardiola, die geen Champions League won bij Bayern, staat op hetzelfde niveau als Kompany met 2,41 punten per wedstrijd.

Toch is de Champions League nog altijd het grote doel voor Kompany. De zege in Madrid wordt gezien als een belangrijke stap, maar de verwachtingen zijn hoog. Net als zijn voorgangers Heynckes en Flick moet hij bewijzen dat hij Bayern ook op Europees niveau kan laten schitteren.

Maak het niet moeilijker dan het is

Maar momenteel lijkt dat doel zeker haalbaar, want alles loopt op rolletjes. Hoe heeft hij van dit Bayern München dan zo'n machine gemaakt? Simpel: door het simpel te houden. Van alles wat er van bij Anderlecht uit de kleedkamer kwam, weten we dat Kompany een tactisch genie moet zijn. 

En toch, daar houdt hij zich het minst mee bezig bij Bayern waar de spelers evenzeer op hun technische kwaliteiten als op hun voetbal-IQ geselecteerd worden. Kimmich, Pavlovic, Gnabry of Kane hoef je niet uit te leggen waar ze moeten lopen. 

Wel zorgt hij voor de details die zelfs zulke jongens ontgaan. Hij steekt uren en uren in het analyseren van tegenstanders om zijn spelers op bepaalde zaken te kunnen wijzen. Maar eens de match begint laat hij - vooral zijn offensieve spelers - de volledige vrijheid.

Als Kane afzakt, neemt Gnabry zijn plaats over. Het is jaren geleden dat die laatste nog zo productief is geweest. Omdat Kompany hem niet in een keurlijf steekt. Keep it simple. De enige vereiste: de organisatie mag nooit vergeten worden. Iedereen krijgt vrijheid zolang niet iedereen in het wilde weg begint te dolen.

Hij maakte van Michael Olise misschien wel de beste winger van de wereld

Al heeft hij met Tah en Upamecano wel wat veiligheid achterin. Ook hen gaf hij zijn ervaring als topverdediger door: the marginal gains. De kleine dingen die een groot verschil kunnen maken. Zij zijn er lyrisch over, want terwijl ze dachten volleerde verdedigers te zijn, leren zij nu nog enorm bij. Daar maak je zulke mannen blij mee.

Coaches als José Mourinho laten hun teams al wel eens een bus parkeren. Kompany doet daar niet aan mee. Je laat geen stilisten een werkmansplunje aantrekken. Dat Bayern altijd zijn kans gaat, is wat jongens als Michael Olise - tegenwoordig misschien wel de beste winger ter wereld - zo gelukkig maakt in Beieren. 

Vincent Kompany, de coach die voetbal maakt tot wat het is: simpel als je het goed doet.

Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet met ons meetrainen"

