Héél goed nieuws: waarom Justine Vanhaevermaet ontbreekt bij de Red Flames

Justine Vanhaevermaet is zwanger van haar eerste kindje, dat in september verwacht wordt. Dat maakte de Red Flame woensdag zelf bekend via sociale media. Prachtig nieuws voor de 33-jarige middenveldster, die zo minstens enkele maanden niet zal voetballen.

De 33-jarige middenveldster speelt sinds afgelopen zomer voor de Engelse tweedeklasser Crystal Palace, maar heeft in ons land al veel mooie dingen laten zien op clubniveau bij Anderlecht en eerder ook Lierse onder meer.

Justine Vanhaevermaet en partner verwachten kindje

De voorbije jaren beleefde ze al diverse avonturen in Noorwegen en Engeland, terwijl ze ook bij de Red Flames een absolute sterkhouder was met 82 caps. Het was dan ook een verrassing dat ze niet was opgeroepen voor het tweeluik met Schotland.

In die selectie vorige week geen sprake van Vanhaevermaet. Ondertussen is geweten waarom, want de 33-jarige Belgische is in verwachting. "Binnenkort zijn we met drie", kondigde ze aan via haar eigen sociale media over een kindje dat er zit aan te komen in september.

Justine Vanhaevermaet droomt nog van het WK 2027 met de Red Flames

De Red Flame kondigde het nieuws ook zelf aan bij haar ploeggenotes bij de nationale ploeg. "We zitten hier allemaal met dezelfde droom en ik wilde jullie het nieuws graag zelf vertellen, omdat jullie belangrijk zijn voor mij."

"Ik zou er heel graag bij willen zijn op het WK 2027. Ik geloof erin dat jullie dat kunnen halen en hopelijk ben ik tegen dan fit genoeg om er zelf ook bij te zijn", klonk het nog in haar gesprekken met haar collega's bij de Flames.

