Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg"

Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5869

Simon Mignolet is buiten strijd bij Club Brugge. Een week nadat hij zijn voetbalpensioen na dit seizoen aankondigde lijkt het er zo op dat hij maar een handvol wedstrijden meer zal kunnen spelen. Een domper ook voor Club Brugge.

Club Brugge opende zijn Champions' Play-offs met een 4-2 overwinning tegen RSC Anderlecht, maar er is in de nasleep van die wedstrijd wel heel slecht nieuws naar buiten gekomen over doelman Simon Mignolet van blauw-zwart.

Die zal er de komende weken niet bij zijn voor Club Brugge, waardoor Nordin Jackers het doel zal moeten verdedigen in de belangrijke wedstrijden van de Champions' Play-offs. Een domper voor Club Brugge, dat Mignolet ook een mooi afscheid wilde gunnen.

Nog niet zolang geleden maakte Simon Mignolet bekend dat hij er na de play-offs mee zou ophouden als doelman en aan de slag zou gaan bij de Belgische voetbalbond. Van die tien wedstrijden die hij nu wilde spelen, zullen er nu mogelijk maar een handvol overblijven.

"Bij onze doelman is na de training een klein hamstringletsel vastgesteld. Simon zal enkele weken out zijn. De medische staf van Club Brugge en Mignolet zelf doen er alles aan om hem zo snel mogelijk terug speelklaar te krijgen", aldus Club Brugge op haar webstek.

De supporters reageerden meteen massaal en in volle emotie. Voor hen is het ontbreken van Mignolet de komende weken een erg pijnlijke zaak. "Zo gaat het heel moeilijk worden" en "De titel is weg", klonk het onder meer in de reacties.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Simon Mignolet

Meer nieuws

Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet met ons meetrainen"

Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet met ons meetrainen"

17:00
Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League

Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League

15:30
14
Troepen van Sven Vermant kennen hun lot: grote meevaller voor Rode Duivels

Troepen van Sven Vermant kennen hun lot: grote meevaller voor Rode Duivels

16:00
DONE DEAL: KAA Gent haalt stevig uit en geeft 16-jarige jonge Rode Duivel volmondig de kans

DONE DEAL: KAA Gent haalt stevig uit en geeft 16-jarige jonge Rode Duivel volmondig de kans

14:20
Hoe Vincent Kompany het coachen van een topclub er makkelijk laat uitzien (en dat eigenlijk ook is) Analyse

Hoe Vincent Kompany het coachen van een topclub er makkelijk laat uitzien (en dat eigenlijk ook is)

14:40
Hoe Club Brugge een trendsetter werd: opmerkelijk verhaal krijgt internationaal podium

Hoe Club Brugge een trendsetter werd: opmerkelijk verhaal krijgt internationaal podium

10:00
2
Héél goed nieuws: waarom Justine Vanhaevermaet ontbreekt bij de Red Flames

Héél goed nieuws: waarom Justine Vanhaevermaet ontbreekt bij de Red Flames

15:00
Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen"

Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen"

13:30
8
Antwerp grijpt naast forfaitzege: STVV krijgt gelijk (en gaat ook in beroep tegen andere beslissing)

Antwerp grijpt naast forfaitzege: STVV krijgt gelijk (en gaat ook in beroep tegen andere beslissing)

14:00
1
'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen'

'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen'

13:00
6
Mignolet strooit met lof voor collega-doelman: "Hij is heel compleet"

Mignolet strooit met lof voor collega-doelman: "Hij is heel compleet"

06:30
Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom

Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom

12:00
3
Miljoenen op komst voor KRC Genk? 'Franse topclubs springen in de dans voor aanvaller'

Miljoenen op komst voor KRC Genk? 'Franse topclubs springen in de dans voor aanvaller'

12:40
3
🎥 Hilarisch! Rode Duivel gaat in discussie met scheidsrechter: "Staat dat in het boek?"

🎥 Hilarisch! Rode Duivel gaat in discussie met scheidsrechter: "Staat dat in het boek?"

12:20
1
Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn

Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn

11:40
8
Congo-spelers kunnen hun ogen niet geloven: deze exuberante cadeau's kregen ze na WK-kwalificatie

Congo-spelers kunnen hun ogen niet geloven: deze exuberante cadeau's kregen ze na WK-kwalificatie

11:20
1
Niemand die nog twijfelt na frustrerende Champions League-avond: wereldster naar uitgang geduwd

Niemand die nog twijfelt na frustrerende Champions League-avond: wereldster naar uitgang geduwd

11:00
Nederlands topicoon haalt uit naar Ajax en wil er niets meer mee te maken hebben

Nederlands topicoon haalt uit naar Ajax en wil er niets meer mee te maken hebben

10:30
Anderlecht heeft duidelijk plan: contractverlenging om toptalent klaar te stomen

Anderlecht heeft duidelijk plan: contractverlenging om toptalent klaar te stomen

08:40
2
Lukaku laat dreigementen Napoli niet aan zijn hart komen en laat familiemomenten primeren

Lukaku laat dreigementen Napoli niet aan zijn hart komen en laat familiemomenten primeren

09:30
Voormalig Gent- en Standard-speler slaat deuren dicht bij zijn club omdat hij niet betaald werd

Voormalig Gent- en Standard-speler slaat deuren dicht bij zijn club omdat hij niet betaald werd

09:00
Anderlecht-eigenaar Marc Coucke sprak voor het eerst openhartig over grootste verlies in zijn leven

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke sprak voor het eerst openhartig over grootste verlies in zijn leven

08:00
Dit is de datum waarop de Belgische clubs duidelijkheid krijgen over hun licentie

Dit is de datum waarop de Belgische clubs duidelijkheid krijgen over hun licentie

08:20
1
Maartens Martens vertelt waarom het niets werd met Anderlecht

Maartens Martens vertelt waarom het niets werd met Anderlecht

07:20
Er moet Simon Mignolet iets van het hart na zinderende Champions League-avond: "Dat frappeert me"

Er moet Simon Mignolet iets van het hart na zinderende Champions League-avond: "Dat frappeert me"

21:20
Barcelona voelt zich zwaar bestolen en haalt uit naar arbitrage

Barcelona voelt zich zwaar bestolen en haalt uit naar arbitrage

07:40
17
KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat

KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat

07:01
30
Joos en Kerkhofs bezingen speler Club Brugge: "Profiel waar de topclubs naar kijken"

Joos en Kerkhofs bezingen speler Club Brugge: "Profiel waar de topclubs naar kijken"

19:00
1
Champions League: deze twee ploegen zetten een grote stap richting de laatste vier

Champions League: deze twee ploegen zetten een grote stap richting de laatste vier

23:00
Anderlecht op de korrel genomen: "Het zal al een prestatie zijn als ze 4e eindigen"

Anderlecht op de korrel genomen: "Het zal al een prestatie zijn als ze 4e eindigen"

21:40
2
Rel bij PSG: medische staf verklaart sterspeler fit, maar die weigert te spelen

Rel bij PSG: medische staf verklaart sterspeler fit, maar die weigert te spelen

22:30
Deze ex-topper uit de JPL zag een transfer naar Anderlecht afketsen: "Het was het moeilijk te aanvaarden"

Deze ex-topper uit de JPL zag een transfer naar Anderlecht afketsen: "Het was het moeilijk te aanvaarden"

22:00
2
JPL-coach voor Charleroi volgend seizoen? Dit is zijn antwoord

JPL-coach voor Charleroi volgend seizoen? Dit is zijn antwoord

21:00
Geflopt in de JPL, maar nu een stervoetballer in eigen land (en mee naar het WK?)

Geflopt in de JPL, maar nu een stervoetballer in eigen land (en mee naar het WK?)

20:20
1
Hans Vanaken laat zich uit over zijn toekomst: "Nooit"

Hans Vanaken laat zich uit over zijn toekomst: "Nooit"

17:40
1
Kassa, kassa: voormalige JPL-ster kan salarisrecord aan diggelen slaan bij zijn club

Kassa, kassa: voormalige JPL-ster kan salarisrecord aan diggelen slaan bij zijn club

20:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg" Deno Deno over Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen" Real09 Real09 over Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League .. .. over 'RSC Anderlecht wil buitenlandse clubs aftroeven voor sensatie uit Eredivisie' George McFly George McFly over 'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen' JaKu JaKu over Antwerp grijpt naast forfaitzege: STVV krijgt gelijk (en gaat ook in beroep tegen andere beslissing) Real09 Real09 over Barcelona voelt zich zwaar bestolen en haalt uit naar arbitrage Real09 Real09 over KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat rinus michels rinus michels over Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn Juha Reini Juha Reini over Miljoenen op komst voor KRC Genk? 'Franse topclubs springen in de dans voor aanvaller' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved