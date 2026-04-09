Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg"

Simon Mignolet is buiten strijd bij Club Brugge. Een week nadat hij zijn voetbalpensioen na dit seizoen aankondigde lijkt het er zo op dat hij maar een handvol wedstrijden meer zal kunnen spelen. Een domper ook voor Club Brugge.

Club Brugge opende zijn Champions' Play-offs met een 4-2 overwinning tegen RSC Anderlecht, maar er is in de nasleep van die wedstrijd wel heel slecht nieuws naar buiten gekomen over doelman Simon Mignolet van blauw-zwart.

Zware domper voor Club Brugge: hamstringletsel bij Mignolet

Die zal er de komende weken niet bij zijn voor Club Brugge, waardoor Nordin Jackers het doel zal moeten verdedigen in de belangrijke wedstrijden van de Champions' Play-offs. Een domper voor Club Brugge, dat Mignolet ook een mooi afscheid wilde gunnen.

Nog niet zolang geleden maakte Simon Mignolet bekend dat hij er na de play-offs mee zou ophouden als doelman en aan de slag zou gaan bij de Belgische voetbalbond. Van die tien wedstrijden die hij nu wilde spelen, zullen er nu mogelijk maar een handvol overblijven.

Club Brugge moet Simon Mignolet missen

"Bij onze doelman is na de training een klein hamstringletsel vastgesteld. Simon zal enkele weken out zijn. De medische staf van Club Brugge en Mignolet zelf doen er alles aan om hem zo snel mogelijk terug speelklaar te krijgen", aldus Club Brugge op haar webstek.





De supporters reageerden meteen massaal en in volle emotie. Voor hen is het ontbreken van Mignolet de komende weken een erg pijnlijke zaak. "Zo gaat het heel moeilijk worden" en "De titel is weg", klonk het onder meer in de reacties.

