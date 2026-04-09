Het verhaal van 2026? Ontsnapt aan de dood na heldendaad, drie maanden later opnieuw op trainingsveld

Tahirys Dos Santos, die de brand in Crans-Montana overleefde, is meer dan drie maanden na het drama teruggekeerd op training. Daarmee komt er een mooie nieuwe episode aan een erg zwaar verhaal.

Tahirys Dos Santos behoort tot de 115 gewonden na die brand, waarbij 41 mensen om het leven kwamen. Dat gebeurde in de nieuwjaarsnacht in een nachtclub in het Zwitserse skioord Crans-Montana. De speler onderging een huidtransplantatie en mag zich minstens een jaar niet zonder bescherming aan de zon blootstellen.

De Instagram-post van Tahirys Dos Santos

Ook zijn vriendin, Coline, overleefde het. Met dank aan de heldendaad van Tahirys Dos Santos, die het gebouw opnieuw inliep. Woensdag deelde de speler op zijn Instagramaccount een bericht waarop te zien is hoe hij traint in de faciliteiten van FC Metz. "In progress…⏳ (vrij vertaald: bezig)", schreef hij.







De Fransman komt vooral uit voor de B-ploeg van FC Metz, die uitkomt in National 3. Hij werd ook al opgeroepen voor het eerste elftal in de 32ste finales van de Coupe de France, maar kwam niet in actie bij de 0-3-zege van zijn team tegen ASC Biesheim op 20 december.

Ontsnapt aan de dood, nu terug op het veld

Zijn laatste match, voor de vreselijke brand in Crans-Montana, dateerde van 14 december. FC Metz B verloor toen met 1-4 van Olympique Charleville. Tahirys Dos Santos stond in de basis en speelde de volledige wedstrijd.

Wanneer hij opnieuw wedstrijden zal spelen, is voorlopig niet bekend. Maar één ding is zeker: hem weer op training zien is al bijzonder positief voor iemand die op 1 januari nog maar net aan de dood ontsnapte terwijl hij op vakantie was in Zwitserland.