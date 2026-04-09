Met de zegen van Courtois: dit heeft nieuwe nummer <s>1</s> 28 te zeggen na debuut bij KRC Genk

De piepjonge Lucca Brughmans mocht vorig weekend zijn debuut maken in de Europe Play-offs voor KRC Genk. Zo trad hij meer dan ooit in de voetsporen van zijn grote idool, Thibaut Courtois. Die begon zijn grootse carrière ook bij de Limburgers.

Bij KRC Genk ziet de toekomst er misschien wel rooskleurig uit. De keuze in doel lijkt gemaakt en gevallen op de piepjonge Lucca Brughmans. Die lijkt de komende maanden zijn kans te kunnen krijgen, met oog op volgend seizoen.

Lucca Brughmans maakt debuut met nummer 28 bij KRC Genk

Kan hij op die manier in de voetsporen van grote idool Thibaut Courtois treden? Bovendien krijgt hij bij Genk nu ook nummer 28 om in doel te gaan staan. De link is snel gelegd, want Thibaut Courtois is met dat nummer gedebuteerd in de Jupiler Pro League bij Genk.

"Thibaut Courtois is voor mij een persoon waar ik naar opkijk sinds ik een kleine jongen ben", aldus Brughmans zelf in gesprek met DAZN over de keuze voor het nummer 28 en over zijn grote idool en ex-Genkdoelman Courtois.

Thibaut Courtois gaf zijn zegen aan Lucca Brughmans

"Omdat ik in dezelfde ploeg mijn opleiding heb gehad als hem, vond ik het mooi op bij het contract dat ik tekende dat te bestempelen met het nummer 28. Ik vond dat iets leuks voor mezelf en ik heb hem gevraagd of hij het oké vond."





"Ik vroeg me af of hij dat niet te speciaal vond voor zichzelf. HIj had het mij toegezegd en gezegd dat ik moest doen waar ik mij goed bij voelde. Dat is voor mij speciaal", aldus nog de nuchtere nieuwe nummer 1 - of 28 zo u wil - bij Genk.