Met de zegen van Courtois: dit heeft nieuwe nummer <s>1</s> 28 te zeggen na debuut bij KRC Genk
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2057

De piepjonge Lucca Brughmans mocht vorig weekend zijn debuut maken in de Europe Play-offs voor KRC Genk. Zo trad hij meer dan ooit in de voetsporen van zijn grote idool, Thibaut Courtois. Die begon zijn grootse carrière ook bij de Limburgers.

Bij KRC Genk ziet de toekomst er misschien wel rooskleurig uit. De keuze in doel lijkt gemaakt en gevallen op de piepjonge Lucca Brughmans. Die lijkt de komende maanden zijn kans te kunnen krijgen, met oog op volgend seizoen.

Kan hij op die manier in de voetsporen van grote idool Thibaut Courtois treden? Bovendien krijgt hij bij Genk nu ook nummer 28 om in doel te gaan staan. De link is snel gelegd, want Thibaut Courtois is met dat nummer gedebuteerd in de Jupiler Pro League bij Genk. 

"Thibaut Courtois is voor mij een persoon waar ik naar opkijk sinds ik een kleine jongen ben", aldus Brughmans zelf in gesprek met DAZN over de keuze voor het nummer 28 en over zijn grote idool en ex-Genkdoelman Courtois. 

Thibaut Courtois gaf zijn zegen aan Lucca Brughmans

"Omdat ik in dezelfde ploeg mijn opleiding heb gehad als hem, vond ik het mooi op bij het contract dat ik tekende dat te bestempelen met het nummer 28. Ik vond dat iets leuks voor mezelf en ik heb hem gevraagd of hij het oké vond."

"Ik vroeg me af of hij dat niet te speciaal vond voor zichzelf. HIj had het mij toegezegd en gezegd dat ik moest doen waar ik mij goed bij voelde. Dat is voor mij speciaal", aldus nog de nuchtere nieuwe nummer 1 - of 28 zo u wil - bij Genk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Lucca Kiaba Brughmans

Meer nieuws

Knoop doorgehakt over Jorthy Mokio: "Overal in Europa kent iedereen zijn talent"

Knoop doorgehakt over Jorthy Mokio: "Overal in Europa kent iedereen zijn talent"

20:00
Vanhaezebrouck prikt naar Leko: "Afleiden van de eigen verantwoordelijkheid?"

Vanhaezebrouck prikt naar Leko: "Afleiden van de eigen verantwoordelijkheid?"

19:40
Laforge, Visser en D'Hondt krijgen grote verantwoordelijkheid: wie fluit de match van uw favoriete ploeg?

Laforge, Visser en D'Hondt krijgen grote verantwoordelijkheid: wie fluit de match van uw favoriete ploeg?

19:20
Nu al einde carrière voor Simon Mignolet? Vader Stefaan laat zich uit over hamstringblessure

Nu al einde carrière voor Simon Mignolet? Vader Stefaan laat zich uit over hamstringblessure

19:00
'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC'

'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC'

18:20
4
Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht Analyse

Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht

18:40
📷 "Belgen gaan verrassen": NBA-ster Toumani Camara blinkt in opvallend truitje

📷 "Belgen gaan verrassen": NBA-ster Toumani Camara blinkt in opvallend truitje

18:00
Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet met ons meetrainen"

Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet met ons meetrainen"

17:00
3
Miljoenen op komst voor KRC Genk? 'Franse topclubs springen in de dans voor aanvaller'

Miljoenen op komst voor KRC Genk? 'Franse topclubs springen in de dans voor aanvaller'

12:40
3
Het verhaal van 2026? Ontsnapt aan de dood na heldendaad, drie maanden later opnieuw op trainingsveld De derde helft

Het verhaal van 2026? Ontsnapt aan de dood na heldendaad, drie maanden later opnieuw op trainingsveld

17:20
Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg"

Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg"

16:30
10
Troepen van Sven Vermant kennen hun lot: grote meevaller voor Rode Duivels

Troepen van Sven Vermant kennen hun lot: grote meevaller voor Rode Duivels

16:00
Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League

Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League

15:30
30
Héél goed nieuws: waarom Justine Vanhaevermaet ontbreekt bij de Red Flames

Héél goed nieuws: waarom Justine Vanhaevermaet ontbreekt bij de Red Flames

15:00
Hoe Vincent Kompany het coachen van een topclub er makkelijk laat uitzien (en dat eigenlijk ook is) Analyse

Hoe Vincent Kompany het coachen van een topclub er makkelijk laat uitzien (en dat eigenlijk ook is)

14:40
DONE DEAL: KAA Gent haalt stevig uit en geeft 16-jarige jonge Rode Duivel volmondig de kans

DONE DEAL: KAA Gent haalt stevig uit en geeft 16-jarige jonge Rode Duivel volmondig de kans

14:20
Congo-spelers kunnen hun ogen niet geloven: deze exuberante cadeau's kregen ze na WK-kwalificatie

Congo-spelers kunnen hun ogen niet geloven: deze exuberante cadeau's kregen ze na WK-kwalificatie

11:20
1
Antwerp grijpt naast forfaitzege: STVV krijgt gelijk (en gaat ook in beroep tegen andere beslissing)

Antwerp grijpt naast forfaitzege: STVV krijgt gelijk (en gaat ook in beroep tegen andere beslissing)

14:00
1
Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen"

Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen"

13:30
9
'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen'

'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen'

13:00
6
🎥 Hilarisch! Rode Duivel gaat in discussie met scheidsrechter: "Staat dat in het boek?"

🎥 Hilarisch! Rode Duivel gaat in discussie met scheidsrechter: "Staat dat in het boek?"

12:20
1
Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom

Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom

12:00
4
Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn

Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn

11:40
10
Niemand die nog twijfelt na frustrerende Champions League-avond: wereldster naar uitgang geduwd

Niemand die nog twijfelt na frustrerende Champions League-avond: wereldster naar uitgang geduwd

11:00
Nederlands topicoon haalt uit naar Ajax en wil er niets meer mee te maken hebben

Nederlands topicoon haalt uit naar Ajax en wil er niets meer mee te maken hebben

10:30
Hoe Club Brugge een trendsetter werd: opmerkelijk verhaal krijgt internationaal podium

Hoe Club Brugge een trendsetter werd: opmerkelijk verhaal krijgt internationaal podium

10:00
2
Lukaku laat dreigementen Napoli niet aan zijn hart komen en laat familiemomenten primeren

Lukaku laat dreigementen Napoli niet aan zijn hart komen en laat familiemomenten primeren

09:30
Voormalig Gent- en Standard-speler slaat deuren dicht bij zijn club omdat hij niet betaald werd

Voormalig Gent- en Standard-speler slaat deuren dicht bij zijn club omdat hij niet betaald werd

09:00
Anderlecht heeft duidelijk plan: contractverlenging om toptalent klaar te stomen

Anderlecht heeft duidelijk plan: contractverlenging om toptalent klaar te stomen

08:40
3
Dit is de datum waarop de Belgische clubs duidelijkheid krijgen over hun licentie

Dit is de datum waarop de Belgische clubs duidelijkheid krijgen over hun licentie

08:20
1
Anderlecht-eigenaar Marc Coucke sprak voor het eerst openhartig over grootste verlies in zijn leven

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke sprak voor het eerst openhartig over grootste verlies in zijn leven

08:00
KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat

KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat

07:01
32
Barcelona voelt zich zwaar bestolen en haalt uit naar arbitrage

Barcelona voelt zich zwaar bestolen en haalt uit naar arbitrage

07:40
17
Maartens Martens vertelt waarom het niets werd met Anderlecht

Maartens Martens vertelt waarom het niets werd met Anderlecht

07:20
Mignolet strooit met lof voor collega-doelman: "Hij is heel compleet"

Mignolet strooit met lof voor collega-doelman: "Hij is heel compleet"

06:30
Deze ex-topper uit de JPL zag een transfer naar Anderlecht afketsen: "Het was het moeilijk te aanvaarden"

Deze ex-topper uit de JPL zag een transfer naar Anderlecht afketsen: "Het was het moeilijk te aanvaarden"

22:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 10/04 Antwerp Antwerp
Standard Standard 11/04 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen" JaKu JaKu over Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg" Jasperd Jasperd over 'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC' YoniVL YoniVL over Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet ons meetrainen" Stefaan_82 Stefaan_82 over Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League Geert66 Geert66 over Anderlecht heeft duidelijk plan: contractverlenging om toptalent klaar te stomen Vital Verheyen Vital Verheyen over KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat TatstOn TatstOn over Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom TatstOn TatstOn over Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn Jacques1963. Jacques1963. over 'RSC Anderlecht wil buitenlandse clubs aftroeven voor sensatie uit Eredivisie' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved