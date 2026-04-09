Nu al einde carrière voor Simon Mignolet? Vader Stefaan laat zich uit over hamstringblessure

Simon Mignolet zal er de komende weken niet bij zijn voor Club Brugge. Terwijl blauw-zwart hoopt dat Nordin Jackers in topvorm zal zijn, wordt er natuurlijk ook meteen gevreesd voor een absoluut doemscenario waarbij Big Si niet meer in actie zou kunnen komen.

Nog niet zolang geleden maakte Simon Mignolet bekend dat hij er na de play-offs mee zou ophouden als doelman en aan de slag zou gaan bij de Belgische voetbalbond. Van die tien wedstrijden die hij nu wilde spelen, zullen er nu mogelijk maar een handvol overblijven.

Simon Mignolet mist belangrijke wedstrijden met Club Brugge

Club Brugge maakte namelijk bekend dat Mignolet opnieuw sukkelt met een hamstringblessure. Iets waar hij nog al last van had de laatste tijd, al zou het om een nieuwe blessure gaan en niet om dezelfde hamstring volgens Het Nieuwsblad.

De wedstrijd tegen STVV van komend weekend zal Mignolet sowieso niet halen. Wanneer hij terug beschikbaar zal zijn? Dat durft op dit moment niemand voorspellen, maar de clash met Union SG op speeldag 3 halen lijkt alvast zeer onwaarschijnlijk.

Vrees voor het einde van de carrière?

22 april in de midweek tegen KV Mechelen? 26 april op bezoek bij KAA Gent? Begin mei in Anderlecht? Of nog later? Het is koffiedik kijken, al vrezen ze bij La Dernière Heure alvast dat het ook zomaar einde seizoen en dus carrière kan worden.

Lees ook... Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg"›

Volgens vader Stefaan Mignolet zal het niet zo'n vaart lopen: "Ik heb al contact met Simon gehad en hij klonk natuurlijk erg down", aldus Mignolet senior tegen Het Belang van Limburg. "Normaal gezien zal hij een drietal weken out zijn, dus gelukkig moet hij nog niet vervroegd stoppen."