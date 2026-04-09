Ex-speler KAA Gent, KV Mechelen en Standard als dé verrassing van Rudi Garcia? Dit zegt hij er zelf over

Hoewel hij aan de overkant van de Atlantische Oceaan veel scoort, kreeg Hugo Cuypers nog nooit zijn kans bij de Rode Duivels. De 29-jarige spits heeft het WK zo goed als afgeschreven, maar hoopt nog altijd opgeroepen te worden voor de nationale ploeg.

Op zijn 29ste zou Hugo Cuypers de Rode Duivels kunnen hebben afgezworen sinds zijn komst naar Chicago Fire, in februari 2024, toen hij is overgekomen van KAA Gent. Dat is echter niet het geval, want onlangs noemde Vincent Mannaert hem nog als mogelijke Rode Duivel.

Hugo Cuypers als dé verrassing van de Rode Duivels op het WK?

"We hebben al een verkennend gesprek gehad met Vincent Mannaert en Pierre Locht. Zij lieten me weten dat ze mijn prestaties volgen. In maart stond ik zelfs in de voorselectie, een primeur sinds mijn komst naar Chicago", aldus de 29-jarige spits in Het Laatste Nieuws.

Sinds de hervatting van de MLS maakte hij vier goals in vier wedstrijden (hij miste er twee door blessure). De van oorsprong Luikenaar staat op 35 doelpunten in 74 wedstrijden bij zijn nieuwe club. In de definitieve selectie zat hij echter nog nooit.

Hugo Cuypers heeft het WK min of meer afgeschreven, maar de Rode Duivels nog niet

"De bondscoach maakt zijn keuzes en die respecteer ik. Een deelname aan het WK lijkt onwaarschijnlijk, maar ik sluit niets uit. Hoeveel spelers worden voor het eerst opgeroepen op een WK? Zo goed als geen. Er is een heel kleine kans, maar ik reken er niet echt op."

Lees ook... Knoop doorgehakt over Jorthy Mokio: "Overal in Europa kent iedereen zijn talent"›

Hugo Cuypers is dus nuchter over zijn situatie, maar verliest de hoop niet. "Het zou echt jammer zijn als ik nooit voor de nationale ploeg geselecteerd word. Gelukkig ben ik niet van plan om binnen drie maanden te stoppen met voetballen", besloot hij.