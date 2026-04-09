Ex-speler KAA Gent, KV Mechelen en Standard als dé verrassing van Rudi Garcia? Dit zegt hij er zelf over

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hoewel hij aan de overkant van de Atlantische Oceaan veel scoort, kreeg Hugo Cuypers nog nooit zijn kans bij de Rode Duivels. De 29-jarige spits heeft het WK zo goed als afgeschreven, maar hoopt nog altijd opgeroepen te worden voor de nationale ploeg.

Op zijn 29ste zou Hugo Cuypers de Rode Duivels kunnen hebben afgezworen sinds zijn komst naar Chicago Fire, in februari 2024, toen hij is overgekomen van KAA Gent. Dat is echter niet het geval, want onlangs noemde Vincent Mannaert hem nog als mogelijke Rode Duivel.

"We hebben al een verkennend gesprek gehad met Vincent Mannaert en Pierre Locht. Zij lieten me weten dat ze mijn prestaties volgen. In maart stond ik zelfs in de voorselectie, een primeur sinds mijn komst naar Chicago", aldus de 29-jarige spits in Het Laatste Nieuws.

Sinds de hervatting van de MLS maakte hij vier goals in vier wedstrijden (hij miste er twee door blessure). De van oorsprong Luikenaar staat op 35 doelpunten in 74 wedstrijden bij zijn nieuwe club. In de definitieve selectie zat hij echter nog nooit.

"De bondscoach maakt zijn keuzes en die respecteer ik. Een deelname aan het WK lijkt onwaarschijnlijk, maar ik sluit niets uit. Hoeveel spelers worden voor het eerst opgeroepen op een WK? Zo goed als geen. Er is een heel kleine kans, maar ik reken er niet echt op."

Hugo Cuypers is dus nuchter over zijn situatie, maar verliest de hoop niet. "Het zou echt jammer zijn als ik nooit voor de nationale ploeg geselecteerd word. Gelukkig ben ik niet van plan om binnen drie maanden te stoppen met voetballen", besloot hij.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Major League Soccer
Major League Soccer Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
KAA Gent
Standard
Hugo Cuypers

Meer nieuws

Populairste artikels

Major League Soccer

 Speeldag 7
Toronto FC Toronto FC 11/04 FC Cincinnati FC Cincinnati
Austin FC Austin FC 11/04 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy
CF Montreal CF Montreal 11/04 Philadelphia Union Philadelphia Union
Portland Timbers Portland Timbers 11/04 Los Angeles FC Los Angeles FC
Inter Miami CF Inter Miami CF 12/04 New York Red Bulls New York Red Bulls
New England Revolution New England Revolution 12/04 D.C. United D.C. United
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 12/04 New York City FC New York City FC
Charlotte FC Charlotte FC 12/04 Nashville SC Nashville SC
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 12/04 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes
FC Dallas FC Dallas 12/04 St. Louis City St. Louis City
Chicago Fire Chicago Fire 12/04 Atlanta United FC Atlanta United FC
Colorado Rapids Colorado Rapids 12/04 Houston Dynamo Houston Dynamo
San Diego Zest FC San Diego Zest FC 12/04 Minnesota United Minnesota United
Columbus Crew Columbus Crew 13/04 Orlando City Orlando City
Seattle Sounders Seattle Sounders 13/04 Real Salt Lake Real Salt Lake

Nieuwste reacties

Boktor Boktor over Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg" Boktor Boktor over Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht Boktor Boktor over 🎥 "Vuile Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden JaKu JaKu over Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen" JaKu JaKu over Topclubs willen hem massaal: Nathan De Cat volgend seizoen nog in het Lotto Park op deze manier? JaKu JaKu over Ex-speler KAA Gent, KV Mechelen en Standard als dé verrassing van Rudi Garcia? Dit zegt hij er zelf over JaKu JaKu over "Mirakelwerker" en "Een genie" - Hoe Philippe Clement zichzelf weer op de radar van topcompetities zette Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League Jasperd Jasperd over 'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC' FCB vo altijd FCB vo altijd over 'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved