Laforge, Visser en D'Hondt krijgen grote verantwoordelijkheid: wie fluit de match van uw favoriete ploeg?

De play-offs zijn begonnen vorig weekend. Dit weekend gaan we onverminderd verder op het scherpst van de snee. Er staan opnieuw drie toppers op het programma en die zullen in goede banen worden geleid door Laforge, Visser en D'Hondt.

Het is Jan Boterberg die op vrijdagavond het voetbalweekend mag openen met de belangrijke wedstrijd 'van de laatste kans' in de Europe Play-offs voor Charleroi en Royal Antwerp FC. Winst is voor beide ploegen daar een must.

Wie mag welke wedstrijd in goede banen leiden?

Winst is ook opnieuw een must voor Dender als ze de barrages met de play-offwinnaar van de Challenger Pro League nog willen ontlopen. Het is Jasper Vergoote die daar moet instaan voor de laatste wedstrijd van het weekend.

Het volledige overzicht van alle refs kan u hierboven vinden. Maar het is natuurlijk vooral uitkijken naar wat er in de Champions' Play-offs zal gebeuren. Daar staan andermaal drie belangrijke duels op het programma.

STVV - Club Brugge is de eerste topper van het weekend. Daar zal Lothar D'Hondt de honneurs moeten waarnemen. Devillers en Claes zijn de assistenten van dienst, terwijl Bert Verbeke als vierde man zal fungeren.



Lees ook... 'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC'›

Nicolas Laforge trekt naar Mechelen voor het duel tussen de Kakkers en leider Union SG, terwijl Lawrence Visser met RSC Anderlecht tegen KAA Gent de derde topper van het weekend in goede banen moet zien te leiden.