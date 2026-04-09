"Mirakelwerker" en "Een genie" - Hoe Philippe Clement zichzelf weer op de radar van topcompetities zette

De wederopstanding van Norwich City onder Philippe Clement is zonder overdrijven indrukwekkend te noemen. Waar de club in november nog richting degradatie leek te glijden, flirt het vandaag plots met de play-offs in de Championship.

Toen Clement overnam, stond Norwich op een voorlaatste plaats met amper negen punten uit vijftien wedstrijden. Vijf maanden later is die situatie volledig omgekeerd: de club staat in de middenmoot en doet opnieuw mee voor de promotieplaatsen. Dat soort ommekeer zie je zelden op dit niveau.

Ongelooflijke transformatie Norwich City onder Philippe Clement

De cijfers onderbouwen die transformatie. In 29 wedstrijden pakte Clement 17 overwinningen, goed voor een van de beste reeksen in de competitie sinds zijn komst. Over een langere periode behoort Norwich zelfs tot de best presterende ploegen in de reeks.

Tactisch heeft Clement duidelijke accenten gelegd. Norwich speelt opnieuw met structuur, pressing en intensiteit — elementen die volledig ontbraken onder zijn voorganger. De ploeg oogt fysiek sterker en mentaal weerbaarder, wat zich vertaalt in puntengewin.

Daarnaast lijkt hij ook individueel spelers beter te maken. Jong talent krijgt vertrouwen, terwijl ervaren krachten opnieuw hun niveau halen. Die mix zorgt voor een ploeg die opnieuw geloof heeft in eigen kunnen.

Opvallend is ook het contrast met zijn periode bij Rangers FC. In Schotland kreeg Clement stevige kritiek en werd hij uiteindelijk ontslagen, maar in Engeland bewijst hij nu dat zijn aanpak wel degelijk werkt in de juiste context.





Uiteraard heeft hij zich in de kijker gewerkt

De perceptie rond Clement is dan ook volledig gekanteld. Waar hij enkele maanden geleden nog werd weggezet als een mislukte keuze, wordt hij nu door fans en analisten omschreven als een “miracle worker” en zelfs een “genius”.

Voor zijn reputatie is dit een cruciale fase. Clement toont dat hij in staat is om een ploeg niet alleen te stabiliseren, maar ook op korte tijd drastisch te verbeteren. Dat plaatst hem opnieuw op de radar van grotere competities en clubs.

Zelfs als de play-offs net buiten bereik blijven, heeft Clement zijn visitekaartje afgegeven. Wat hij bij Norwich heeft gerealiseerd, versterkt het beeld van een coach die vooral in projecten met vertrouwen en structuur kan uitblinken. En dat maakt hem opnieuw een naam om rekening mee te houden op de Europese trainersmarkt.