Vanhaezebrouck prikt naar Leko: "Afleiden van de eigen verantwoordelijkheid?"

Er was heel wat te doen over het statement van Ivan Leko na de wedstrijd tegen RSC Anderlecht. Ondanks de zege met 4-2 had hij geklaagd over zijn spelers die op interland moesten en daar vakantie leken te hebben gehad.

De uitspraken van Ivan Leko beroerden iedereen en dus had ook iedereen een mening. "Het is feitelijk gewoon onjuist en dat kunnen we zwart op wit bewijzen met objectieve ­data", klonk het bij de Belgische voetbalbond achteraf.

Is het excuses zoeken door Ivan Leko?

Het zou niet (in de eerste plaats) over de Belgische internationals hebben gegaan, maar toch. Volgens de analisten had Ivan Leko zijn energie sowieso beter in andere dingen gestoken. Het is ook niet de eerste keer dat de coach een 'excuus' zoekt of vindt.

"Je kan in tien dagen niet van fit naar krampen gaan", aldus Hein Vanhaezebrouck in Een-Tweetje. "Een beetje scherpte missen als je niet hebt gespeeld? Dat zou eventueel kunnen. Die van Mechelen zaten een week thuis en die waren superscherp."

Is het de aandacht afleiden?

"Het gaat in tegen alle logica, wat hij zegt. Er zal wel reactie komen vanuit de nationale bonden om te horen waar het op slaat." Waarop hij ook kijkt richting Club Brugge en Ivan Leko zelf: "Het probleem zit hem in een mentale kwestie."



"Waarom komt jouw team zo zwak voor de dag na de rust? Ik snap niet hoe je op een veld kan komen waarin je het niet kan opbrengen om gewoon die vierde te maken. Dat is ook een beetje de verantwoordelijkheid van de coach. Zo is het misschien een beetje de aandacht afleiden."