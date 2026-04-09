Vanhaezebrouck prikt naar Leko: "Afleiden van de eigen verantwoordelijkheid?"

Er was heel wat te doen over het statement van Ivan Leko na de wedstrijd tegen RSC Anderlecht. Ondanks de zege met 4-2 had hij geklaagd over zijn spelers die op interland moesten en daar vakantie leken te hebben gehad.

De uitspraken van Ivan Leko beroerden iedereen en dus had ook iedereen een mening. "Het is feitelijk gewoon onjuist en dat kunnen we zwart op wit bewijzen met objectieve ­data", klonk het bij de Belgische voetbalbond achteraf.

Het zou niet (in de eerste plaats) over de Belgische internationals hebben gegaan, maar toch. Volgens de analisten had Ivan Leko zijn energie sowieso beter in andere dingen gestoken. Het is ook niet de eerste keer dat de coach een 'excuus' zoekt of vindt.

"Je kan in tien dagen niet van fit naar krampen gaan", aldus Hein Vanhaezebrouck in Een-Tweetje. "Een beetje scherpte missen als je niet hebt gespeeld? Dat zou eventueel kunnen. Die van Mechelen zaten een week thuis en die waren superscherp."

"Het gaat in tegen alle logica, wat hij zegt. Er zal wel reactie komen vanuit de nationale bonden om te horen waar het op slaat." Waarop hij ook kijkt richting Club Brugge en Ivan Leko zelf: "Het probleem zit hem in een mentale kwestie."


"Waarom komt jouw team zo zwak voor de dag na de rust? Ik snap niet hoe je op een veld kan komen waarin je het niet kan opbrengen om gewoon die vierde te maken. Dat is ook een beetje de verantwoordelijkheid van de coach. Zo is het misschien een beetje de aandacht afleiden."

Nu al einde carrière voor Simon Mignolet? Vader Stefaan laat zich uit over hamstringblessure

Knoop doorgehakt over Jorthy Mokio: "Overal in Europa kent iedereen zijn talent"

Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht Analyse

Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg"

Laforge, Visser en D'Hondt krijgen grote verantwoordelijkheid: wie fluit de match van uw favoriete ploeg?

'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC'

📷 "Belgen gaan verrassen": NBA-ster Toumani Camara blinkt in opvallend truitje

Met de zegen van Courtois: dit heeft nieuwe nummer <s>1</s> 28 te zeggen na debuut bij KRC Genk

Het verhaal van 2026? Ontsnapt aan de dood na heldendaad, drie maanden later opnieuw op trainingsveld De derde helft

Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet met ons meetrainen"

Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League

Troepen van Sven Vermant kennen hun lot: grote meevaller voor Rode Duivels

DONE DEAL: KAA Gent haalt stevig uit en geeft 16-jarige jonge Rode Duivel volmondig de kans

Hoe Vincent Kompany het coachen van een topclub er makkelijk laat uitzien (en dat eigenlijk ook is) Analyse

Hoe Club Brugge een trendsetter werd: opmerkelijk verhaal krijgt internationaal podium

Héél goed nieuws: waarom Justine Vanhaevermaet ontbreekt bij de Red Flames

Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen"

Antwerp grijpt naast forfaitzege: STVV krijgt gelijk (en gaat ook in beroep tegen andere beslissing)

'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen'

Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom

Miljoenen op komst voor KRC Genk? 'Franse topclubs springen in de dans voor aanvaller'

🎥 Hilarisch! Rode Duivel gaat in discussie met scheidsrechter: "Staat dat in het boek?"

Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn

Congo-spelers kunnen hun ogen niet geloven: deze exuberante cadeau's kregen ze na WK-kwalificatie

Niemand die nog twijfelt na frustrerende Champions League-avond: wereldster naar uitgang geduwd

Nederlands topicoon haalt uit naar Ajax en wil er niets meer mee te maken hebben

Anderlecht heeft duidelijk plan: contractverlenging om toptalent klaar te stomen

Lukaku laat dreigementen Napoli niet aan zijn hart komen en laat familiemomenten primeren

Voormalig Gent- en Standard-speler slaat deuren dicht bij zijn club omdat hij niet betaald werd

Mignolet strooit met lof voor collega-doelman: "Hij is heel compleet"

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke sprak voor het eerst openhartig over grootste verlies in zijn leven

Dit is de datum waarop de Belgische clubs duidelijkheid krijgen over hun licentie

Maartens Martens vertelt waarom het niets werd met Anderlecht

KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat

Barcelona voelt zich zwaar bestolen en haalt uit naar arbitrage

Joos en Kerkhofs bezingen speler Club Brugge: "Profiel waar de topclubs naar kijken"

Andreas2962 Andreas2962 over Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen" JaKu JaKu over Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg" Jasperd Jasperd over 'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC' YoniVL YoniVL over Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet ons meetrainen" Stefaan_82 Stefaan_82 over Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League Geert66 Geert66 over Anderlecht heeft duidelijk plan: contractverlenging om toptalent klaar te stomen Vital Verheyen Vital Verheyen over KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat TatstOn TatstOn over Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom TatstOn TatstOn over Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn Jacques1963. Jacques1963. over 'RSC Anderlecht wil buitenlandse clubs aftroeven voor sensatie uit Eredivisie' Kantine
