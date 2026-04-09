📷 "Belgen gaan verrassen": NBA-ster Toumani Camara blinkt in opvallend truitje

📷 "Belgen gaan verrassen": NBA-ster Toumani Camara blinkt in opvallend truitje
Foto: © photonews
De Belgische NBA-basketballer Toumani Camara, die speelt bij de Portland Trail Blazers, werd gespot terwijl hij op training arriveerde met een shirt van de Rode Duivels.

Naast een basketter van topniveau is Toumani Camara ook een grote voetballiefhebber. Hij volgt de prestaties van de Belgische nationale ploeg zelfs vanuit de Verenigde Staten op de voet, zoals hij onlangs nog vertelde.

"We hadden vóór deze generatie een ongelooflijke lichting, maar dit jaar gaan we veel mensen verrassen. Er wordt gezegd dat de ploeg nog jong is. Toch hebben we enkele héél goede spelers. Ik kan niet wachten om hen aan het werk te zien", zei hij onder meer over de Rode Duivels.

Toumani Camara in het nieuwe thuisshirt van België

Op een post die gedeeld werd op de sociale media van de Portland Trail Blazers zien we de basketter in het nieuwe Belgische thuisshirt. Het officiële Instagram-account van de Belgische nationale ploeg (@belgianreddevils) en dat van de speler zelf (@toomanybucketss) werkten uiteraard mee met de basketbalclub.

Het WK komt stilaan dichterbij en Toumani Camara zal zeker klaarzitten om de wedstrijden van de Rode Duivels te volgen. België begint zijn toernooi op 15 juni om 21u00 Belgische tijd tegen Egypte. Daarna nemen de Rode Duivels het op 21 juni om 21u00 op tegen Iran.

Om de groepsfase af te sluiten volgt op 27 juni een duel met Nieuw-Zeeland. Daarna is het afwachten hoe de Rode Duivels presteren, of ze de zestiende finales halen en waar en wanneer ze die zullen spelen. Tot in de finale op 19 juli?

