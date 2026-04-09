Troepen van Sven Vermant kennen hun lot: grote meevaller voor Rode Duivels

De Belgische U17 maakte de voorbije maand indruk in de EK-kwalificaties. Ze wisten er met een 9 op 9 hun ticket voor het EK én het WK veilig te stellen. Ondertussen weten ze meer over waar ze zich mogen aan verwachten.

De Belgische U17 heeft het heel goed gedaan in de voorrondes voor het EK. De grote doelstelling - het EK halen - werd op die manier ook meteen bereikt. Servië, Zwitserland en Cyprus werden in de voorronde geklopt, goed voor een EK- én een WK-ticket.

EK-loting is achter de rug

Het U17-EK vindt in de lente meteen na de competitie plaats in Estland van 25 mei tot 7 juni, het WK volgt later op het jaar in november in Qatar. Ondertussen is de EK-loting voor het EK in Estland al achter de rug voor de Duivels.

Donderdagmiddag was er in Tallinn de loting voor dat EK. Daarbij werden de jonge Rode Duivels ingedeeld bij onder meer gastland Estland, waardoor ze toch alvast één klepper ontlopen in hun groep. De zeven andere ploegen zijn namelijk groepswinnaars.

Rode Duivels krijgen Spanje, Kroatië en Estland voor de kiezen

De Belgen werden uiteindelijk ondergebracht bij ook nog Kroatië en grootmacht Spanje. De top-2 van elke groep weet zich te plaatsen voor de halve finales, wat meteen een nieuwe drempel zou kunnen zijn die de Belgen overwinnen.



Italië, Frankrijk, Denemarken en Montenegro is de andere groep. Zo komen de Belgen alles bij elkaar - op Spanje na dan misschien - niet eens zo goed weg. Zeker gezien Estland een must win zal zijn in Tallinn of Rakvere.