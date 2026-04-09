Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League

Het hing al even in de pijplijn, maar nu is het ook officieel. KAA Gent is met meer duiding naar buiten gekomen omtrent hun gerechtelijke procedures tegen de Pro League. Ze willen zo snel mogelijk terug naar een systeem met zestien ploegen en play-offs.

"Naast de lopende procedure voor de BMA (de Belgische mededingingsautoriteit), waarin de Pro League al werd terechtgewezen, maakt KAA Gent vandaag twee procedures aanhangig voor het BAS (het Belgisch Arbitragehof voor de Sport) en voor de Ondernemingsrechtbank in het dossier rond het competitieformat."

"Met deze procedures - gevoerd door raadslieden Thomas Gillis en Dominique De Waele - wil KAA Gent het één en ondeelbaar karakter doen respecteren van de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League van 27 februari 2025", aldus KAA Gent op haar webstek.

"Daarin werden de U23 quota in de Challenger Pro League (naast enkele andere punten) onlosmakelijk gekoppeld aan de wijziging van het format. Meer nog, het is (enkel) door de toevoeging van deze quota dat de vereiste meerderheid werd gehaald om het totaalpakket, met inbegrip van de afschaffing van de play-offs, door te drukken."

"KAA Gent kan zich dan ook niet verzoenen met het feit dat de Pro League recent een wijziging van deze quota (of zelfs de mogelijke afschaffing ervan) voorlegde ter stemming aan de Algemene Vergadering, zonder ook opnieuw – zoals juridisch vereist – de beslissing omtrent het format voor te leggen ter stemming."





Drie gerechtelijke procedures tegen Pro League

"Dat is voor KAA Gent juridisch en intellectueel de enige aanvaardbare optie indien de onwettigheid van de quota zou leiden tot een wijziging of afschaffing ervan", aldus nog de Buffalo's zeer stellig in het bericht.

"Een correcte en constructieve discussie over het format, en een eerlijke democratische stemming ervan (waarvan het resultaat zal gerespecteerd worden), was en is nog steeds de enige doelstelling van de club."