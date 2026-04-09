Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet met ons meetrainen"

Royal Antwerp FC neemt het vrijdagavond op speeldag 2 van de Europe Play-offs op tegen Charleroi. Dat gaat het wel moeten doen zonder Gyrano Kerk, die er door paspoortproblemen nog niet bij zal zijn.

Zowel voor Charleroi (17 punten) als voor Royal Antwerp FC (18 punten) is het vrijdagavond misschien wel de laatste kans om nog aanspraak te maken op Europees voetbal. De kloof met leider KRC Genk (24 punten) mag niet te groot worden.

En dus wil Antwerp maar wat graag winnen op bezoek bij Charleroi. Al zal coach Oosting dat wel moeten doen zonder Gyrano Kerk. Die mag niet spelen - meer zelfs: op dit moment mag hij zelfs niet meetrainen met The Great Old.

Vorige week wilden ze door een paspoortenhetze - waar ook in Nederland heel wat spelers last van hebben - geen risico nemen tegen Genk en deze week gaan ze dat bij Antwerp ook niet doen tegen Sporting Charleroi.

“De club doet er alles aan, maar dit speelt zich helaas boven ons af, met name bij de voetbalbond. Ook in Nederland hebben ze er last van. Gyrano mag niet trainen in groepsverband", aldus Oosting op zijn persconferentie volgens Het Nieuwsblad.


"Hij werkt apart, dus splitten we onze trainersstaf. Het contact met de ploegmaats in de kleedkamer mijden we. Voor de club en voor Gyrano is dit héél vervelend. We staan dagelijks in contact met de bevoegde instanties. Ik had gehoopt dat hij er in Charleroi bij kon zijn, maar dat is niet gelukt.”

Volg Charleroi - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (10/04).

