'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC'

Wat goed is, komt snel. Onder dat motto heeft RSC Anderlecht een stevige slag weten te slaan met de piepjonge Darnell Kabongo. Die maakt komende zomer de overstap van Antwerp naar Anderlecht.

Heeft u al gehoord van Darnell Kabongo? Misschien niet, maar de jongeling staat wel te boek als een groot talent. De voorbije jaren werd hij op jeugdtoernooien voor Antwerp al topschutter of man van het toernooi en dergelijke meer.

Dit seizoen is hij bij de jeugd van Antwerp aan een waanzinnig seizoen bezig, met heel wat doelpunten. De voor zijn leeftijd (13 jaar!) al grote en stevige aanvaller zou al aan 48 doelpunten en een resem assists zitten dit seizoen.

Pittige statistieken, waardoor nu al duidelijk is dat hij met oog op de toekomst een grote speler kan worden - letterlijk én figuurlijk. De nieuwe Romelu Lukaku? Zover willen we nog niet gaan, maar dat Anderlecht hem weg plukt bij Antwerp is wel veelzeggend.

Wat brengt de toekomst voor Kabongo bij paars-wit?

Of het de voorbode is van de grote en langverwachte terugkeer van Jean Kindermans? Ook dat is nog niet duidelijk, maar het is niet de eerste speler die op erg jonge leeftijd nu kiest voor Anderlecht met oog op de verdere ontwikkeling.

Anderlecht got one of the biggest (of not the biggest) striker talent from the 2012 generation with Darnell Kabongo.🔥



like the youth academy of Anderlecht wasnt good enough already. https://t.co/fLosbrIQZA pic.twitter.com/sXBSgZW98M — ._ (@yvlEmrata) April 9, 2026