'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC'

'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC'

Wat goed is, komt snel. Onder dat motto heeft RSC Anderlecht een stevige slag weten te slaan met de piepjonge Darnell Kabongo. Die maakt komende zomer de overstap van Antwerp naar Anderlecht.

Heeft u al gehoord van Darnell Kabongo? Misschien niet, maar de jongeling staat wel te boek als een groot talent. De voorbije jaren werd hij op jeugdtoernooien voor Antwerp al topschutter of man van het toernooi en dergelijke meer.

Darnell Kabongo van Antwerp naar Anderlecht

Dit seizoen is hij bij de jeugd van Antwerp aan een waanzinnig seizoen bezig, met heel wat doelpunten. De voor zijn leeftijd (13 jaar!) al grote en stevige aanvaller zou al aan 48 doelpunten en een resem assists zitten dit seizoen.

Pittige statistieken, waardoor nu al duidelijk is dat hij met oog op de toekomst een grote speler kan worden - letterlijk én figuurlijk. De nieuwe Romelu Lukaku? Zover willen we nog niet gaan, maar dat Anderlecht hem weg plukt bij Antwerp is wel veelzeggend.

Wat brengt de toekomst voor Kabongo bij paars-wit?

Of het de voorbode is van de grote en langverwachte terugkeer van Jean Kindermans? Ook dat is nog niet duidelijk, maar het is niet de eerste speler die op erg jonge leeftijd nu kiest voor Anderlecht met oog op de verdere ontwikkeling.

20:00
Laforge, Visser en D'Hondt krijgen grote verantwoordelijkheid: wie fluit de match van uw favoriete ploeg?

Laforge, Visser en D'Hondt krijgen grote verantwoordelijkheid: wie fluit de match van uw favoriete ploeg?

19:20
Vanhaezebrouck prikt naar Leko: "Afleiden van de eigen verantwoordelijkheid?"

Vanhaezebrouck prikt naar Leko: "Afleiden van de eigen verantwoordelijkheid?"

19:40
Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht Analyse

Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht

18:40
Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet met ons meetrainen"

Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet met ons meetrainen"

17:00
3
Nu al einde carrière voor Simon Mignolet? Vader Stefaan laat zich uit over hamstringblessure

Nu al einde carrière voor Simon Mignolet? Vader Stefaan laat zich uit over hamstringblessure

19:00
Met de zegen van Courtois: dit heeft nieuwe nummer <s>1</s> 28 te zeggen na debuut bij KRC Genk

Met de zegen van Courtois: dit heeft nieuwe nummer 1 28 te zeggen na debuut bij KRC Genk

17:40
📷 "Belgen gaan verrassen": NBA-ster Toumani Camara blinkt in opvallend truitje

📷 "Belgen gaan verrassen": NBA-ster Toumani Camara blinkt in opvallend truitje

18:00
Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg"

Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg"

16:30
10
Het verhaal van 2026? Ontsnapt aan de dood na heldendaad, drie maanden later opnieuw op trainingsveld De derde helft

Het verhaal van 2026? Ontsnapt aan de dood na heldendaad, drie maanden later opnieuw op trainingsveld

17:20
Hoe Vincent Kompany het coachen van een topclub er makkelijk laat uitzien (en dat eigenlijk ook is) Analyse

Hoe Vincent Kompany het coachen van een topclub er makkelijk laat uitzien (en dat eigenlijk ook is)

14:40
Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League

Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League

15:30
30
Troepen van Sven Vermant kennen hun lot: grote meevaller voor Rode Duivels

Troepen van Sven Vermant kennen hun lot: grote meevaller voor Rode Duivels

16:00
Antwerp grijpt naast forfaitzege: STVV krijgt gelijk (en gaat ook in beroep tegen andere beslissing)

Antwerp grijpt naast forfaitzege: STVV krijgt gelijk (en gaat ook in beroep tegen andere beslissing)

14:00
1
DONE DEAL: KAA Gent haalt stevig uit en geeft 16-jarige jonge Rode Duivel volmondig de kans

DONE DEAL: KAA Gent haalt stevig uit en geeft 16-jarige jonge Rode Duivel volmondig de kans

14:20
Héél goed nieuws: waarom Justine Vanhaevermaet ontbreekt bij de Red Flames

Héél goed nieuws: waarom Justine Vanhaevermaet ontbreekt bij de Red Flames

15:00
Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom

Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom

12:00
4
Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen"

Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen"

13:30
9
Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn

Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn

11:40
10
Anderlecht heeft duidelijk plan: contractverlenging om toptalent klaar te stomen

Anderlecht heeft duidelijk plan: contractverlenging om toptalent klaar te stomen

08:40
3
Miljoenen op komst voor KRC Genk? 'Franse topclubs springen in de dans voor aanvaller'

Miljoenen op komst voor KRC Genk? 'Franse topclubs springen in de dans voor aanvaller'

12:40
3
'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen'

'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen'

13:00
6
Anderlecht-eigenaar Marc Coucke sprak voor het eerst openhartig over grootste verlies in zijn leven

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke sprak voor het eerst openhartig over grootste verlies in zijn leven

08:00
🎥 Hilarisch! Rode Duivel gaat in discussie met scheidsrechter: "Staat dat in het boek?"

🎥 Hilarisch! Rode Duivel gaat in discussie met scheidsrechter: "Staat dat in het boek?"

12:20
1
Maartens Martens vertelt waarom het niets werd met Anderlecht

Maartens Martens vertelt waarom het niets werd met Anderlecht

07:20
Congo-spelers kunnen hun ogen niet geloven: deze exuberante cadeau's kregen ze na WK-kwalificatie

Congo-spelers kunnen hun ogen niet geloven: deze exuberante cadeau's kregen ze na WK-kwalificatie

11:20
1
Niemand die nog twijfelt na frustrerende Champions League-avond: wereldster naar uitgang geduwd

Niemand die nog twijfelt na frustrerende Champions League-avond: wereldster naar uitgang geduwd

11:00
Hoe Club Brugge een trendsetter werd: opmerkelijk verhaal krijgt internationaal podium

Hoe Club Brugge een trendsetter werd: opmerkelijk verhaal krijgt internationaal podium

10:00
2
Voormalig Gent- en Standard-speler slaat deuren dicht bij zijn club omdat hij niet betaald werd

Voormalig Gent- en Standard-speler slaat deuren dicht bij zijn club omdat hij niet betaald werd

09:00
Nederlands topicoon haalt uit naar Ajax en wil er niets meer mee te maken hebben

Nederlands topicoon haalt uit naar Ajax en wil er niets meer mee te maken hebben

10:30
Lukaku laat dreigementen Napoli niet aan zijn hart komen en laat familiemomenten primeren

Lukaku laat dreigementen Napoli niet aan zijn hart komen en laat familiemomenten primeren

09:30
KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat

KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat

07:01
32
Anderlecht op de korrel genomen: "Het zal al een prestatie zijn als ze 4e eindigen"

Anderlecht op de korrel genomen: "Het zal al een prestatie zijn als ze 4e eindigen"

21:40
2
Dit is de datum waarop de Belgische clubs duidelijkheid krijgen over hun licentie

Dit is de datum waarop de Belgische clubs duidelijkheid krijgen over hun licentie

08:20
1
Barcelona voelt zich zwaar bestolen en haalt uit naar arbitrage

Barcelona voelt zich zwaar bestolen en haalt uit naar arbitrage

07:40
17
Mignolet strooit met lof voor collega-doelman: "Hij is heel compleet"

Mignolet strooit met lof voor collega-doelman: "Hij is heel compleet"

06:30

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

