Knoop doorgehakt over Jorthy Mokio: "Overal in Europa kent iedereen zijn talent"

Jorthy Mokio heeft officieel zijn contract bij Ajax verlengd. Het jonge Belgische talent ondertekende een nieuw contract tot juni 2031. Daarmee ligt hij nog minstens vijf jaar vast aan de Amsterdammers - en zijn marktwaarde zal er wel bij varen.

Dit seizoen heeft de Rode Duivel zich een plek weten te veroveren in de A-kern van Ajax. Hij kwam in totaal 32 keer in actie, over alle competities heen. Jorthy Mokio maakt duidelijk progressie in Amsterdam en daarom heeft de Nederlandse club beslist om hem extra vertrouwen te geven met een nieuw contract.

Hij kwam in de zomer van 2024 over van AA Gent om aan te sluiten bij Jong Ajax (U21). Zijn vorige contract liep tot 30 juni 2027. Het nieuwe contract gaat officieel in op 1 juli 2026 en loopt dus meteen voor vijf seizoenen.

Technisch directeur Jordi Cruijff reageerde op de contractverlenging van de Belg: "Jorthy is pas 18 jaar en hij heeft nu al bijna 50 wedstrijden gespeeld met het eerste elftal van Ajax. Overal in Europa kent men zijn talent."

Duidelijke woorden van de technisch directeur over Mokio

"We zijn erg blij dat hij ons zelf heeft laten weten dat hij langer wil blijven. Hij kan zich hier verder ontwikkelen en nog meer betekenen voor Ajax. We zijn ervan overtuigd dat hij ons de komende seizoenen nog veel plezier zal bezorgen", besloot hij volgens een mededeling van Ajax.

De speler zelf heeft nog niet gereageerd op zijn contractverlenging. Hij deelde wel een foto in zijn Instagram Story met een shirt met rugnummer "31" (een verwijzing naar zijn contract tot juni 2031). We willen hem alvast veel succes wensen met de nieuwe verbintenis.

Meer nieuws

📷 "Belgen gaan verrassen": NBA-ster Toumani Camara blinkt in opvallend truitje

📷 "Belgen gaan verrassen": NBA-ster Toumani Camara blinkt in opvallend truitje

18:00
Vanhaezebrouck prikt naar Leko: "Afleiden van de eigen verantwoordelijkheid?"

Vanhaezebrouck prikt naar Leko: "Afleiden van de eigen verantwoordelijkheid?"

19:40
Troepen van Sven Vermant kennen hun lot: grote meevaller voor Rode Duivels

Troepen van Sven Vermant kennen hun lot: grote meevaller voor Rode Duivels

16:00
Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League

Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League

15:30
30
Laforge, Visser en D'Hondt krijgen grote verantwoordelijkheid: wie fluit de match van uw favoriete ploeg?

Laforge, Visser en D'Hondt krijgen grote verantwoordelijkheid: wie fluit de match van uw favoriete ploeg?

19:20
Héél goed nieuws: waarom Justine Vanhaevermaet ontbreekt bij de Red Flames

Héél goed nieuws: waarom Justine Vanhaevermaet ontbreekt bij de Red Flames

15:00
Nu al einde carrière voor Simon Mignolet? Vader Stefaan laat zich uit over hamstringblessure

Nu al einde carrière voor Simon Mignolet? Vader Stefaan laat zich uit over hamstringblessure

19:00
Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht Analyse

Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht

18:40
DONE DEAL: KAA Gent haalt stevig uit en geeft 16-jarige jonge Rode Duivel volmondig de kans

DONE DEAL: KAA Gent haalt stevig uit en geeft 16-jarige jonge Rode Duivel volmondig de kans

14:20
'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC'

'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC'

18:20
3
Met de zegen van Courtois: dit heeft nieuwe nummer <s>1</s> 28 te zeggen na debuut bij KRC Genk

Met de zegen van Courtois: dit heeft nieuwe nummer 1 28 te zeggen na debuut bij KRC Genk

17:40
Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg"

Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg"

16:30
9
🎥 Hilarisch! Rode Duivel gaat in discussie met scheidsrechter: "Staat dat in het boek?"

🎥 Hilarisch! Rode Duivel gaat in discussie met scheidsrechter: "Staat dat in het boek?"

12:20
1
Het verhaal van 2026? Ontsnapt aan de dood na heldendaad, drie maanden later opnieuw op trainingsveld De derde helft

Het verhaal van 2026? Ontsnapt aan de dood na heldendaad, drie maanden later opnieuw op trainingsveld

17:20
Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet met ons meetrainen"

Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet met ons meetrainen"

17:00
3
Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen"

Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen"

13:30
8
Nederlands topicoon haalt uit naar Ajax en wil er niets meer mee te maken hebben

Nederlands topicoon haalt uit naar Ajax en wil er niets meer mee te maken hebben

10:30
Hoe Vincent Kompany het coachen van een topclub er makkelijk laat uitzien (en dat eigenlijk ook is) Analyse

Hoe Vincent Kompany het coachen van een topclub er makkelijk laat uitzien (en dat eigenlijk ook is)

14:40
Antwerp grijpt naast forfaitzege: STVV krijgt gelijk (en gaat ook in beroep tegen andere beslissing)

Antwerp grijpt naast forfaitzege: STVV krijgt gelijk (en gaat ook in beroep tegen andere beslissing)

14:00
1
'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen'

'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen'

13:00
6
Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom

Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom

12:00
4
Miljoenen op komst voor KRC Genk? 'Franse topclubs springen in de dans voor aanvaller'

Miljoenen op komst voor KRC Genk? 'Franse topclubs springen in de dans voor aanvaller'

12:40
3
Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn

Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn

11:40
10
Congo-spelers kunnen hun ogen niet geloven: deze exuberante cadeau's kregen ze na WK-kwalificatie

Congo-spelers kunnen hun ogen niet geloven: deze exuberante cadeau's kregen ze na WK-kwalificatie

11:20
1
Niemand die nog twijfelt na frustrerende Champions League-avond: wereldster naar uitgang geduwd

Niemand die nog twijfelt na frustrerende Champions League-avond: wereldster naar uitgang geduwd

11:00
Hoe Club Brugge een trendsetter werd: opmerkelijk verhaal krijgt internationaal podium

Hoe Club Brugge een trendsetter werd: opmerkelijk verhaal krijgt internationaal podium

10:00
2
Voormalig Gent- en Standard-speler slaat deuren dicht bij zijn club omdat hij niet betaald werd

Voormalig Gent- en Standard-speler slaat deuren dicht bij zijn club omdat hij niet betaald werd

09:00
Anderlecht heeft duidelijk plan: contractverlenging om toptalent klaar te stomen

Anderlecht heeft duidelijk plan: contractverlenging om toptalent klaar te stomen

08:40
3
Lukaku laat dreigementen Napoli niet aan zijn hart komen en laat familiemomenten primeren

Lukaku laat dreigementen Napoli niet aan zijn hart komen en laat familiemomenten primeren

09:30
Anderlecht-eigenaar Marc Coucke sprak voor het eerst openhartig over grootste verlies in zijn leven

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke sprak voor het eerst openhartig over grootste verlies in zijn leven

08:00
Dit is de datum waarop de Belgische clubs duidelijkheid krijgen over hun licentie

Dit is de datum waarop de Belgische clubs duidelijkheid krijgen over hun licentie

08:20
1
Maartens Martens vertelt waarom het niets werd met Anderlecht

Maartens Martens vertelt waarom het niets werd met Anderlecht

07:20
Mignolet strooit met lof voor collega-doelman: "Hij is heel compleet"

Mignolet strooit met lof voor collega-doelman: "Hij is heel compleet"

06:30
KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat

KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat

07:01
32
Barcelona voelt zich zwaar bestolen en haalt uit naar arbitrage

Barcelona voelt zich zwaar bestolen en haalt uit naar arbitrage

07:40
17
Champions League: deze twee ploegen zetten een grote stap richting de laatste vier

Champions League: deze twee ploegen zetten een grote stap richting de laatste vier

23:00

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 30
FC Twente FC Twente 10/04 FC Volendam FC Volendam
Utrecht Utrecht 11/04 Telstar Telstar
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 11/04 PSV PSV
FC Groningen FC Groningen 11/04 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Heracles Heracles 11/04 Ajax Ajax
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 12/04 NAC NAC
NEC NEC 12/04 Feyenoord Feyenoord
Zwolle Zwolle 12/04 Excelsior Excelsior
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 12/04 Heerenveen Heerenveen

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg" Jasperd Jasperd over 'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC' YoniVL YoniVL over Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet ons meetrainen" Stefaan_82 Stefaan_82 over Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League Geert66 Geert66 over Anderlecht heeft duidelijk plan: contractverlenging om toptalent klaar te stomen Vital Verheyen Vital Verheyen over KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat TatstOn TatstOn over Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom TatstOn TatstOn over Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn Jacques1963. Jacques1963. over 'RSC Anderlecht wil buitenlandse clubs aftroeven voor sensatie uit Eredivisie' Deno Deno over Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen" Kantine
