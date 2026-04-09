Knoop doorgehakt over Jorthy Mokio: "Overal in Europa kent iedereen zijn talent"

Jorthy Mokio heeft officieel zijn contract bij Ajax verlengd. Het jonge Belgische talent ondertekende een nieuw contract tot juni 2031. Daarmee ligt hij nog minstens vijf jaar vast aan de Amsterdammers - en zijn marktwaarde zal er wel bij varen.

Dit seizoen heeft de Rode Duivel zich een plek weten te veroveren in de A-kern van Ajax. Hij kwam in totaal 32 keer in actie, over alle competities heen. Jorthy Mokio maakt duidelijk progressie in Amsterdam en daarom heeft de Nederlandse club beslist om hem extra vertrouwen te geven met een nieuw contract.

Ajax and Jorthy Mokio have reached an agreement on a new contract. The Belgian player’s new deal runs for five years, from July 1, 2026 until June 30, 2031 ✍️ — AFC Ajax (@AFCAjax) April 9, 2026

Hij kwam in de zomer van 2024 over van AA Gent om aan te sluiten bij Jong Ajax (U21). Zijn vorige contract liep tot 30 juni 2027. Het nieuwe contract gaat officieel in op 1 juli 2026 en loopt dus meteen voor vijf seizoenen.

Technisch directeur Jordi Cruijff reageerde op de contractverlenging van de Belg: "Jorthy is pas 18 jaar en hij heeft nu al bijna 50 wedstrijden gespeeld met het eerste elftal van Ajax. Overal in Europa kent men zijn talent."

Duidelijke woorden van de technisch directeur over Mokio

"We zijn erg blij dat hij ons zelf heeft laten weten dat hij langer wil blijven. Hij kan zich hier verder ontwikkelen en nog meer betekenen voor Ajax. We zijn ervan overtuigd dat hij ons de komende seizoenen nog veel plezier zal bezorgen", besloot hij volgens een mededeling van Ajax.





De speler zelf heeft nog niet gereageerd op zijn contractverlenging. Hij deelde wel een foto in zijn Instagram Story met een shirt met rugnummer "31" (een verwijzing naar zijn contract tot juni 2031). We willen hem alvast veel succes wensen met de nieuwe verbintenis.