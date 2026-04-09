Mooie verrassing (en een teken dat het goed gaat in ons land?): Belgische ref mag naar het WK!
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bram Van Driessche zal aanwezig zijn op het WK 2026. Hij werd geselecteerd als VAR en zal zo als videoref naar de Verenigde Staten, Mexico en Canada mogen. Een mooie recompensatie voor zijn goede werk van de voorbije weken en maanden.

Donderdag heeft de FIFA een lijst bekendgemaakt met 52 scheidsrechters, 88 assistent-scheidsrechters en 30 videoscheidsrechters die actief zullen zijn op het WK 2026. Bram Van Driessche staat daarbij op de lijst van videoscheidsrechters.

Bram Van Driessche bij de beste scheidsrechters ter wereld

Vorige zomer was hij ook al actief op een belangrijk toernooi als VAR, want toen werd hij geselecteerd als videoscheidsrechter voor de nieuwe formule van het WK voor clubs. Pierluigi Collina, hoofd arbitrage en voorzitter van de Scheidsrechterscommissie van de FIFA, sprak over de scheidsrechters die voor het WK 2026 zijn geselecteerd.

"De geselecteerde scheidsrechters zijn de besten ter wereld", begon hij. Ze werden gekozen uit een groot aantal vooraf geselecteerde kandidaten en de voorbije drie jaar opgevolgd. Ze namen deel aan seminaries en waren actief tijdens competities van de FIFA."

De begeleiding van de scheidsrechters

"Bovendien werden hun prestaties in nationale en internationale wedstrijden regelmatig geëvalueerd." Pierluigi Collina wilde ook de omkadering van de geselecteerde scheidsrechters benadrukken. Want het doel is duidelijk. 


"De geselecteerde scheidsrechters hebben al kunnen rekenen, en zullen kunnen blijven rekenen, op volledige ondersteuning van onze fysieke trainers en medische staf, waaronder kinesisten en mentale coaches. We willen ervoor zorgen dat ze bij hun aankomst in Miami, op 31 mei, in optimale fysieke en mentale conditie verkeren."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bram Van Driessche

Meer nieuws

20 goals in dolle Europese avond: welke ploegen mogen nog dromen van de halve finales?

23:00
🎥 "Onnozele Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden

22:30
1
Leegloop gaat verder bij Liverpool: meubelstuk neemt afscheid na negen(!) seizoenen

22:00
Topclubs willen hem massaal: Nathan De Cat volgend seizoen nog in het Lotto Park? "Absolute voorwaarde"

21:40
6
"Interesse van elders": rasechte Buffalo hakt stevige knoop door over toekomst

21:00
"Mirakelwerker" en "Een genie" - Hoe Philippe Clement zichzelf weer op de radar van topcompetities zette

20:40
1
Ex-speler KAA Gent, KV Mechelen en Standard als dé verrassing van Rudi Garcia? Dit zegt hij er zelf over

20:20
1
Knoop doorgehakt over Jorthy Mokio: "Overal in Europa kent iedereen zijn talent"

20:00
Vanhaezebrouck prikt naar Leko: "Afleiden van de eigen verantwoordelijkheid?"

19:40
Laforge, Visser en D'Hondt krijgen grote verantwoordelijkheid: wie fluit de match van uw favoriete ploeg?

19:20
Nu al einde carrière voor Simon Mignolet? Vader Stefaan laat zich uit over hamstringblessure

19:00
Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht Analyse

18:40
1
'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC'

18:20
10
📷 "Belgen gaan verrassen": NBA-ster Toumani Camara blinkt in opvallend truitje

18:00
Met de zegen van Courtois: dit heeft nieuwe nummer <s>1</s> 28 te zeggen na debuut bij KRC Genk

17:40
Het verhaal van 2026? Ontsnapt aan de dood na heldendaad, drie maanden later opnieuw op trainingsveld De derde helft

17:20
Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet met ons meetrainen"

17:00
4
Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg"

16:30
17
Troepen van Sven Vermant kennen hun lot: grote meevaller voor Rode Duivels

16:00
Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League

15:30
50
Héél goed nieuws: waarom Justine Vanhaevermaet ontbreekt bij de Red Flames

15:00
Hoe Vincent Kompany het coachen van een topclub er makkelijk laat uitzien (en dat eigenlijk ook is) Analyse

14:40
DONE DEAL: KAA Gent haalt stevig uit en geeft 16-jarige jonge Rode Duivel volmondig de kans

14:20
Antwerp grijpt naast forfaitzege: STVV krijgt gelijk (en gaat ook in beroep tegen andere beslissing)

14:00
1
Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen"

13:30
12
'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen'

13:00
9
Miljoenen op komst voor KRC Genk? 'Franse topclubs springen in de dans voor aanvaller'

12:40
3
🎥 Hilarisch! Rode Duivel gaat in discussie met scheidsrechter: "Staat dat in het boek?"

12:20
1
Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom

12:00
4
Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn

11:40
10
Congo-spelers kunnen hun ogen niet geloven: deze exuberante cadeau's kregen ze na WK-kwalificatie

11:20
1
Niemand die nog twijfelt na frustrerende Champions League-avond: wereldster naar uitgang geduwd

11:00
Nederlands topicoon haalt uit naar Ajax en wil er niets meer mee te maken hebben

10:30
Hoe Club Brugge een trendsetter werd: opmerkelijk verhaal krijgt internationaal podium

10:00
2
Lukaku laat dreigementen Napoli niet aan zijn hart komen en laat familiemomenten primeren

09:30
Voormalig Gent- en Standard-speler slaat deuren dicht bij zijn club omdat hij niet betaald werd

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Boktor Boktor over Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg" Boktor Boktor over Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht Boktor Boktor over 🎥 "Vuile Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden JaKu JaKu over Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen" JaKu JaKu over Topclubs willen hem massaal: Nathan De Cat volgend seizoen nog in het Lotto Park op deze manier? JaKu JaKu over Ex-speler KAA Gent, KV Mechelen en Standard als dé verrassing van Rudi Garcia? Dit zegt hij er zelf over JaKu JaKu over "Mirakelwerker" en "Een genie" - Hoe Philippe Clement zichzelf weer op de radar van topcompetities zette Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League Jasperd Jasperd over 'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC' FCB vo altijd FCB vo altijd over 'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved