Mooie verrassing (en een teken dat het goed gaat in ons land?): Belgische ref mag naar het WK!

Bram Van Driessche zal aanwezig zijn op het WK 2026. Hij werd geselecteerd als VAR en zal zo als videoref naar de Verenigde Staten, Mexico en Canada mogen. Een mooie recompensatie voor zijn goede werk van de voorbije weken en maanden.

Donderdag heeft de FIFA een lijst bekendgemaakt met 52 scheidsrechters, 88 assistent-scheidsrechters en 30 videoscheidsrechters die actief zullen zijn op het WK 2026. Bram Van Driessche staat daarbij op de lijst van videoscheidsrechters.

Bram Van Driessche bij de beste scheidsrechters ter wereld

Vorige zomer was hij ook al actief op een belangrijk toernooi als VAR, want toen werd hij geselecteerd als videoscheidsrechter voor de nieuwe formule van het WK voor clubs. Pierluigi Collina, hoofd arbitrage en voorzitter van de Scheidsrechterscommissie van de FIFA, sprak over de scheidsrechters die voor het WK 2026 zijn geselecteerd.

"De geselecteerde scheidsrechters zijn de besten ter wereld", begon hij. Ze werden gekozen uit een groot aantal vooraf geselecteerde kandidaten en de voorbije drie jaar opgevolgd. Ze namen deel aan seminaries en waren actief tijdens competities van de FIFA."

De begeleiding van de scheidsrechters

"Bovendien werden hun prestaties in nationale en internationale wedstrijden regelmatig geëvalueerd." Pierluigi Collina wilde ook de omkadering van de geselecteerde scheidsrechters benadrukken. Want het doel is duidelijk.



"De geselecteerde scheidsrechters hebben al kunnen rekenen, en zullen kunnen blijven rekenen, op volledige ondersteuning van onze fysieke trainers en medische staf, waaronder kinesisten en mentale coaches. We willen ervoor zorgen dat ze bij hun aankomst in Miami, op 31 mei, in optimale fysieke en mentale conditie verkeren."