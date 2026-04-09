🎥 "Onnozele Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden

Ondanks de titel, bekerwinst en Champions League-deelname botste Mark Van Bommel op inmenging van bovenaf bij Antwerp. Dat bleek uiteindelijk een breekpunt in zijn periode bij de Great Old. Nu heeft hij nog eens uitgehaald over die periode en over het moment dat het voor hem genoeg was.

“We werden kampioen en wonnen de beker, maar toen zei de eigenaar: ‘We hebben die speler gekocht, dus hij moet spelen’. Ik heb gezegd dat ik mijn ontslag zou geven en vertrekken", aldus Van Bommel eerder al in gesprek met DAZN.

Nooit eerder vertoonde beelden uit gesprek Van Bommel

Een paar maanden later besloot hij om zijn contract niet te verlengen en zo kwam er in juni 2024 al een einde aan de verbintenis tussen hem en Royal Antwerp FC. Jammer, want de voorbije twee seizoenen is het niet beter geworden bij The Great Old.

Ondertussen zijn er via DAZN nog wat beelden uitgelekt uit het gesprek die nog niet eerder werden vertoond. En daaruit blijkt toch wel dat het op een bepaald moment heel diep moet hebben gezeten bij Mark van Bommel.

Vuile Hollander?

De interviewer van dienst liet verstaan dat hij had gehoord dat Gheysens onder meer "Onnozele Hollander" zou hebben gezegd tegen de Nederlandse coach. "Er zijn een paar momenten geweest waarvan ik thuis later zei dat ik het niet meer zou doen", aldus Van Bommel volgens de beelden.





"Contract inleveren op het einde van het seizoen en weg ermee. Ik haalde veel voldoening uit de spelers. Al de rest naar boven toe ... En dan heb ik het niet over Sven Jacques of Marc Overmars, maar over de eigenaar. Dat was niet zoals het moet. En dan heb ik al te veel gezegd", aldus nog Van Bommel.