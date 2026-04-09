🎥 "Onnozele Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden

Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2886

Ondanks de titel, bekerwinst en Champions League-deelname botste Mark Van Bommel op inmenging van bovenaf bij Antwerp. Dat bleek uiteindelijk een breekpunt in zijn periode bij de Great Old. Nu heeft hij nog eens uitgehaald over die periode en over het moment dat het voor hem genoeg was.

“We werden kampioen en wonnen de beker, maar toen zei de eigenaar: ‘We hebben die speler gekocht, dus hij moet spelen’. Ik heb gezegd dat ik mijn ontslag zou geven en vertrekken", aldus Van Bommel eerder al in gesprek met DAZN.

Nooit eerder vertoonde beelden uit gesprek Van Bommel

Een paar maanden later besloot hij om zijn contract niet te verlengen en zo kwam er in juni 2024 al een einde aan de verbintenis tussen hem en Royal Antwerp FC. Jammer, want de voorbije twee seizoenen is het niet beter geworden bij The Great Old.

Ondertussen zijn er via DAZN nog wat beelden uitgelekt uit het gesprek die nog niet eerder werden vertoond. En daaruit blijkt toch wel dat het op een bepaald moment heel diep moet hebben gezeten bij Mark van Bommel.

Vuile Hollander?

De interviewer van dienst liet verstaan dat hij had gehoord dat Gheysens onder meer "Onnozele Hollander" zou hebben gezegd tegen de Nederlandse coach. "Er zijn een paar momenten geweest waarvan ik thuis later zei dat ik het niet meer zou doen", aldus Van Bommel volgens de beelden.

"Contract inleveren op het einde van het seizoen en weg ermee. Ik haalde veel voldoening uit de spelers. Al de rest naar boven toe ... En dan heb ik het niet over Sven Jacques of Marc Overmars, maar over de eigenaar. Dat was niet zoals het moet. En dan heb ik al te veel gezegd", aldus nog Van Bommel. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Mark Van Bommel

Meer nieuws

20 goals in dolle Europese avond: welke ploegen mogen nog dromen van de halve finales?

23:00
Leegloop gaat verder bij Liverpool: meubelstuk neemt afscheid na negen(!) seizoenen

22:00
Topclubs willen hem massaal: Nathan De Cat volgend seizoen nog in het Lotto Park? "Absolute voorwaarde"

21:40
6
Mooie verrassing (en een teken dat het goed gaat in ons land?): Belgische ref mag naar het WK!

21:20
"Interesse van elders": rasechte Buffalo hakt stevige knoop door over toekomst

21:00
"Mirakelwerker" en "Een genie" - Hoe Philippe Clement zichzelf weer op de radar van topcompetities zette

20:40
1
'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC'

18:20
10
Ex-speler KAA Gent, KV Mechelen en Standard als dé verrassing van Rudi Garcia? Dit zegt hij er zelf over

20:20
1
Laforge, Visser en D'Hondt krijgen grote verantwoordelijkheid: wie fluit de match van uw favoriete ploeg?

19:20
Knoop doorgehakt over Jorthy Mokio: "Overal in Europa kent iedereen zijn talent"

20:00
Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet met ons meetrainen"

17:00
4
Vanhaezebrouck prikt naar Leko: "Afleiden van de eigen verantwoordelijkheid?"

19:40
Nu al einde carrière voor Simon Mignolet? Vader Stefaan laat zich uit over hamstringblessure

19:00
Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht Analyse

18:40
1
Met de zegen van Courtois: dit heeft nieuwe nummer <s>1</s> 28 te zeggen na debuut bij KRC Genk

17:40
📷 "Belgen gaan verrassen": NBA-ster Toumani Camara blinkt in opvallend truitje

18:00
Het verhaal van 2026? Ontsnapt aan de dood na heldendaad, drie maanden later opnieuw op trainingsveld De derde helft

17:20
Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg"

16:30
16
Troepen van Sven Vermant kennen hun lot: grote meevaller voor Rode Duivels

16:00
Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League

15:30
50
Antwerp grijpt naast forfaitzege: STVV krijgt gelijk (en gaat ook in beroep tegen andere beslissing)

14:00
1
Héél goed nieuws: waarom Justine Vanhaevermaet ontbreekt bij de Red Flames

15:00
Hoe Vincent Kompany het coachen van een topclub er makkelijk laat uitzien (en dat eigenlijk ook is) Analyse

14:40
DONE DEAL: KAA Gent haalt stevig uit en geeft 16-jarige jonge Rode Duivel volmondig de kans

14:20
Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen"

13:30
12
Miljoenen op komst voor KRC Genk? 'Franse topclubs springen in de dans voor aanvaller'

12:40
3
'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen'

13:00
9
🎥 Hilarisch! Rode Duivel gaat in discussie met scheidsrechter: "Staat dat in het boek?"

12:20
1
Congo-spelers kunnen hun ogen niet geloven: deze exuberante cadeau's kregen ze na WK-kwalificatie

11:20
1
Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom

12:00
4
Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn

11:40
10
Niemand die nog twijfelt na frustrerende Champions League-avond: wereldster naar uitgang geduwd

11:00
Nederlands topicoon haalt uit naar Ajax en wil er niets meer mee te maken hebben

10:30
Hoe Club Brugge een trendsetter werd: opmerkelijk verhaal krijgt internationaal podium

10:00
2
Lukaku laat dreigementen Napoli niet aan zijn hart komen en laat familiemomenten primeren

09:30
Voormalig Gent- en Standard-speler slaat deuren dicht bij zijn club omdat hij niet betaald werd

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 10/04 Antwerp Antwerp
Standard Standard 11/04 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Boktor Boktor over Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg" Boktor Boktor over Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht Boktor Boktor over 🎥 "Vuile Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden JaKu JaKu over Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen" JaKu JaKu over Topclubs willen hem massaal: Nathan De Cat volgend seizoen nog in het Lotto Park op deze manier? JaKu JaKu over Ex-speler KAA Gent, KV Mechelen en Standard als dé verrassing van Rudi Garcia? Dit zegt hij er zelf over JaKu JaKu over "Mirakelwerker" en "Een genie" - Hoe Philippe Clement zichzelf weer op de radar van topcompetities zette Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League Jasperd Jasperd over 'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC' FCB vo altijd FCB vo altijd over 'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved