🎥 20 goals (inclusief gek eigen doelpunt) in dolle Europese avond: welke ploegen mogen nog dromen van de halve finales?

Na twee dagen in de Champions League was het op donderdag tijd voor de Europa League én de Conference League. Welke ploegen deden daarin de beste zaken en pakten een goede uitgangspositie richting halve finales?

Europa League: Aston Villa en Freiburg doen gouden zaken

Acht wedstrijden op het programma op donderdagavond? Neen, want op woensdag was er al een duel tussen Braga en Betis Sevilla. Dat eindigde op 1-1, zodat daar alles nog open is volgende week. En dan de drie matchen van donderdag.

FC Porto en Nottingham Forest - niet aan het beste seizoen bezig in de Premier League - hielden elkaar ook op een 1-1 gelijkspel. William Gomes zette de thuisploeg snel op voorsprong, even later was er een bizarre owngoal van Fernandes.

Porto kreeg nog vele kansen om er in de tweede helft 2-1 van te maken, maar gescoord werd er niet meer en dus ligt alles op richting volgende week. Aston Villa (1-3 gewonnen bij Bologna) en Freiburg (3-0 tegen Celta Vigo) staan dan weer al met anderhalf been in de volgende ronde.

Conference League: Rayo Vallecano, Crystal Palace, Mainz en Shakhtar met duidelijke zeges

In de Conference League méér duidelijkheid. Alle vier de ploegen wonnen met meerdere goals verschil. Zo lijkt het ook meteen einde verhaal voor de Nederlandse ploegen in Europa wat dit seizoen betreft, want AZ Alkmaar ging met 3-0 onderuit bij Shakhtar Donetsk.





Ook Rayo Vallecano en Crystal Palace wonnen met dezelfde uitslag hun wedstrijd op donderdagavond. Mainz deed met een 2-0 overwinning tegen Strasbourg ook zeker geen slechte zaak met oog op de terugwedstrijd volgende week.