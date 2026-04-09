"Interesse van elders": rasechte Buffalo hakt stevige knoop door over toekomst

Matties Volckaert heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst. En die ligt - hoe kan het ook anders? - gewoon in Gent. Ondanks interesse van andere ploegen gaat het sprookje van de Buffalo dus onverminderd verder. Hij tekende bij voor drie seizoenen.

"Het sprookjesboek van Matties Volckaert heeft een nieuw hoofdstuk gekregen: de 23-jarige Gentenaar verbindt zijn toekomst langer aan de Buffalo's en verlengde zijn contract tot 2029", aldus KAA Gent in een persbericht op de eigen webstek.

De jongensdroom van Matties Volckaert gaat verder bij KAA Gent

"De jongensdroom van Matties begon in november 2025, toen hij door blessures bij de A-ploeg doorgeschoven werd van Jong KAA Gent naar het eerste elftal. De verdediger debuteerde met een basisplaats tegen Racing Genk en verdween daarna niet meer uit de ploeg."

"Intussen stond hij al 20 keer aan de aftrap. Een straf verhaal, want Volckaert speelde tot juli 2024 drie seizoenen bij KRC Gent in Tweede Amateur. Daarna keerde hij terug naar KAA Gent om aan te sluiten bij de beloften."

De rest is geschiedenis voor Volckaert bij KAA Gent

"De rest is geschiedenis: Matties werd eerst kampioen met Jong KAA Gent in Eerste Amateur en vervolgens ging het via de Challenger Pro League naar het eerste elftal", aldus de Buffalo's. En ook Volckaert zelf is in de wolken.





"Ik heb geen moment getwijfeld om mijn contract te verlengen, ook al was er interesse van elders. Jongens als Samoise, De Vlieger en ikzelf zijn rasechte Buffalo's. Het is heel mooi dat deze club kansen geeft aan de eigen jeugd. Voor mij is dit nog maar het begin van mijn verhaal. Ik heb hier nog heel veel te tonen en te bewijzen aan de supporters", aldus Volckaert.