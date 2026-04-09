"Interesse van elders": rasechte Buffalo hakt stevige knoop door over toekomst

"Interesse van elders": rasechte Buffalo hakt stevige knoop door over toekomst
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1886

Matties Volckaert heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst. En die ligt - hoe kan het ook anders? - gewoon in Gent. Ondanks interesse van andere ploegen gaat het sprookje van de Buffalo dus onverminderd verder. Hij tekende bij voor drie seizoenen.

"Het sprookjesboek van Matties Volckaert heeft een nieuw hoofdstuk gekregen: de 23-jarige Gentenaar verbindt zijn toekomst langer aan de Buffalo's en verlengde zijn contract tot 2029", aldus KAA Gent in een persbericht op de eigen webstek.

De jongensdroom van Matties Volckaert gaat verder bij KAA Gent

"De jongensdroom van Matties begon in november 2025, toen hij door blessures bij de A-ploeg doorgeschoven werd van Jong KAA Gent naar het eerste elftal. De verdediger debuteerde met een basisplaats tegen Racing Genk en verdween daarna niet meer uit de ploeg."

"Intussen stond hij al 20 keer aan de aftrap. Een straf verhaal, want Volckaert speelde tot juli 2024 drie seizoenen bij KRC Gent in Tweede Amateur. Daarna keerde hij terug naar KAA Gent om aan te sluiten bij de beloften."

De rest is geschiedenis voor Volckaert bij KAA Gent

"De rest is geschiedenis: Matties werd eerst kampioen met Jong KAA Gent in Eerste Amateur en vervolgens ging het via de Challenger Pro League naar het eerste elftal", aldus de Buffalo's. En ook Volckaert zelf is in de wolken.

"Ik heb geen moment getwijfeld om mijn contract te verlengen, ook al was er interesse van elders. Jongens als Samoise, De Vlieger en ikzelf zijn rasechte Buffalo's. Het is heel mooi dat deze club kansen geeft aan de eigen jeugd. Voor mij is dit nog maar het begin van mijn verhaal. Ik heb hier nog heel veel te tonen en te bewijzen aan de supporters", aldus Volckaert.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Matties Volckaert

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Boktor Boktor over Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg" Boktor Boktor over Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht Boktor Boktor over 🎥 "Vuile Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden JaKu JaKu over Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen" JaKu JaKu over Topclubs willen hem massaal: Nathan De Cat volgend seizoen nog in het Lotto Park op deze manier? JaKu JaKu over Ex-speler KAA Gent, KV Mechelen en Standard als dé verrassing van Rudi Garcia? Dit zegt hij er zelf over JaKu JaKu over "Mirakelwerker" en "Een genie" - Hoe Philippe Clement zichzelf weer op de radar van topcompetities zette Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League Jasperd Jasperd over 'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC' FCB vo altijd FCB vo altijd over 'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved