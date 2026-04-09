Leegloop gaat verder bij Liverpool: meubelstuk neemt afscheid na negen(!) seizoenen

Manuel Gonzalez
Andrew Robertson, wiens contract bij Liverpool afloopt, zal zijn avontuur bij de Reds niet verlengen. De Engelse club heeft dat nieuws donderdag bekendgemaakt. Daarmee wordt opnieuw afscheid genomen van een meubelstuk.

"Na negen bijzonder succesvolle seizoenen op Anfield zal de aanvoerder van Schotland de club deze zomer verlaten wanneer zijn contract afloopt", schreef de Engelse club in een mededeling. "Hij vertrekt als een echte Liverpool-legende. 

"Als iemand die een fundamentele rol speelde in de recente successen van de club met zijn 373 optredens tot nu toe." De Schot kwam in juli 2017 bij de Reds terecht, overgenomen van Hull City. Zo komt er stilaan een einde aan een belangrijk hoofdstuk in de carrière van de 32-jarige.

Met Liverpool won hij twee Premier League-titels, de Champions League, de FA Cup, twee League Cups, en daarnaast ook het WK voor clubs, de UEFA Super Cup en The Community Shield. Een schitterend palmares voor de man uit Glasgow, die straks als een echte clublegende vertrekt.

Liverpool wil er wel bij zeggen dat het avontuur nog niet helemaal voorbij is. Voorlopig blijft hij gefocust op het seizoenseinde. "De viering van Robertsons nalatenschap bij Liverpool wordt uitgesteld tot na het einde van het seizoen." 

"Dit aangezien nummer 26 zich volledig richt op het doel om de Reds te helpen het seizoen 2025-2026 op de best mogelijke manier af te sluiten", aldus de Engelse club. Dit seizoen is hij niet langer een onbetwiste titularis. In totaal kwam hij in alle competities samen 31 keer in actie.

20 goals in dolle Europese avond: welke ploegen mogen nog dromen van de halve finales?

Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 14/04 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 14/04 PSG PSG
Arsenal Arsenal 15/04 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 15/04 Real Madrid Real Madrid

Nieuwste reacties

