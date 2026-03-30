"We gaan veel mensen verrassen": Belg in de States is overtuigd van zijn gelijk over Duivels

De Rode Duivels pakten afgelopen weekend uit met een 2-5-overwinning tegen de Verenigde Staten. Voor NBA-ster Toumani Camara kan dit het begin zijn van een mooie zomer.

Ruime zege tegen Verenigde Staten

De Rode Duivels zijn in de Verenigde Staten voor een stage en twee oefenwedstrijden. De eerste daarvan, tegen de Verenigde Staten, leverde een klinkende 2-5-overwinning.

Het is dan ook ontzettend leuk om Belg in Amerika te zijn op dit moment, zo liet ook NBA-ster Toumani Camara weten aan de Amerikaanse pers.

De Brusselaar speelt zelf basketbal, maar is een grote voetbalfan. De prestatie van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten wist hij dan ook meer dan te appreciëren.

Worden de Rode Duivels de verrassing van het WK?

Hij was trots op de prestatie van de Rode Duivels. “En we misten dan nog wat spelers ook”, citeert Het Laatste Nieuws hem. “België is een fantastisch elftal.”



Zijn verwachtingen zijn dan ook groot. “We hadden een geweldige generatie voor deze, maar dit jaar gaan we veel mensen verrassen. Er wordt gezegd dat de ploeg nog jong is. Toch hebben we een paar heel goede spelers. Ik ben ‘excited’ om hen bezig te zien”, besloot hij.