Dit is geen toeval meer: maar liefst 10 spelers - ook Rode Duivel - topclub haken af voor hun nationale ploeg

Opvallend nieuws uit de Premier League: Piero Hincapié moet afhaken voor het oefenduel van Ecuador tegen Nederland. Daarmee wordt hij al de tiende speler van Arsenal die deze interlandperiode verstek laat gaan.

De massale afwezigheden bij de Londense club zijn geen toeval. Arsenal bevindt zich volop in de titelstrijd en wil geen enkel risico nemen met zijn sterkhouders. De ploeg van coach Mikel Arteta staat momenteel aan de leiding in de competitie.

Toch is de situatie minder comfortabel dan ze lijkt. Manchester City volgt op negen punten, maar heeft nog een wedstrijd tegoed. Bovendien treffen beide ploegen elkaar binnenkort nog in een rechtstreeks duel dat cruciaal kan zijn in de titelrace.

Arsenal staat er bovendien om bekend voorzichtig om te springen met spelers tijdens interlandperiodes. Blessures of overbelasting in deze fase van het seizoen kunnen immers een grote impact hebben op de titelambities van de club.

Naast Hincapié haakten ook heel wat andere namen af, waaronder Leandro Trossard, Bukayo Saka en Declan Rice. Sommige spelers kwamen nog in actie in een eerste interland, anderen bleven meteen thuis.



De opvallende trend onderstreept hoe belangrijk de komende weken zijn voor Arsenal. Met de titel binnen handbereik wil de club niets aan het toeval overlaten, zelfs al leidt dat tot gefronste wenkbrauwen bij de nationale ploegen.