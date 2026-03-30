Dit is geen toeval meer: maar liefst 10 spelers - ook Rode Duivel - topclub haken af voor hun nationale ploeg

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Opvallend nieuws uit de Premier League: Piero Hincapié moet afhaken voor het oefenduel van Ecuador tegen Nederland. Daarmee wordt hij al de tiende speler van Arsenal die deze interlandperiode verstek laat gaan.

De massale afwezigheden bij de Londense club zijn geen toeval. Arsenal bevindt zich volop in de titelstrijd en wil geen enkel risico nemen met zijn sterkhouders. De ploeg van coach Mikel Arteta staat momenteel aan de leiding in de competitie.

Toch is de situatie minder comfortabel dan ze lijkt. Manchester City volgt op negen punten, maar heeft nog een wedstrijd tegoed. Bovendien treffen beide ploegen elkaar binnenkort nog in een rechtstreeks duel dat cruciaal kan zijn in de titelrace.

Arsenal staat er bovendien om bekend voorzichtig om te springen met spelers tijdens interlandperiodes. Blessures of overbelasting in deze fase van het seizoen kunnen immers een grote impact hebben op de titelambities van de club.

Naast Hincapié haakten ook heel wat andere namen af, waaronder Leandro Trossard, Bukayo Saka en Declan Rice. Sommige spelers kwamen nog in actie in een eerste interland, anderen bleven meteen thuis.


De opvallende trend onderstreept hoe belangrijk de komende weken zijn voor Arsenal. Met de titel binnen handbereik wil de club niets aan het toeval overlaten, zelfs al leidt dat tot gefronste wenkbrauwen bij de nationale ploegen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
FA Cup
FA Cup Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Arsenal
België

Meer nieuws

België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op

09:30
Frankrijk kan drie selecties naar WK sturen, maar bondscoach Deschamps is al zeker van 20 namen

10:00
Romelu Lukaku beslist toch terug te keren naar Napels: Anderlecht-fans mogen wel nog harder dromen

08:00
Verliest Anderlecht opnieuw toptalent door gebrek aan kansen? Premier League-club toont al interesse

09:00
Philippe Albert ziet ongelofelijk iets gebeuren met Nathan De Cat op het WK

07:00
3
De grootste Premier League-clubs hebben allemaal JPL-verdediger op hun lijstje staan

08:40
Drama bij heropening Estadio Azteca: fan laat het leven

07:40
Voormalig voetbalcommentator zit effectief in de cel

07:20
Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

22:30
5
Ex-speler van Standard vertelt straf verhaal: "Hij wachtte me na de training op met een mes"

06:30
Martinez, Tedesco of Garcia? Grün zegt welke bondscoach kritiek verdient

21:40
Opvallende beelden: Rode Duivels krijgen fouille op de tarmac

21:00
"Het is best vervelend": Courtois ziet geen andere mogelijkheid voor toekomst Rode Duivels

23:00
1
Het WK... zonder Lionel Messi? "De beslissing ligt bij hem"

22:00
1
Bondscoach wordt onwel tijdens teambespreking: met spoed naar ziekenhuis

21:20
Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..."

18:00
2
📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'

20:30
OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)

20:00
3
'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

19:30
'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden'

19:00
5
Rode Duivel spreekt over zijn eerste trainingssessie bij de nationale ploeg en hoe hij werd weggespeeld

16:00
De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA Reactie

15:10
1
Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

18:30
Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

15:30
Wat als Club Brugge deze winter 15 miljoen euro had neergelegd? Geen spek voor de bek van blauw-zwart meer

17:30
3
Dit is de topfavoriet om Nicolo Tresoldi bij Club Brugge weg te halen: "Gesprekken lopen al!"

15:00
1
Anderlecht houdt been stijf: terugkeer van verhuurde speler of hoge vraagprijs betalen

17:00
🎥 En ineens is Eden Hazard de ster in Mallorca... op de fiets: "Er moeten wat kilo's af"

16:30
Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen" Reactie

12:45
2
Geen Courtois? Geen probleem! "Mooi om met hem te worden vergeleken"

13:30
Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

13:00
2
Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL

14:30
14
Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

11:00
24
Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

10:45
3
Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger

14:00
1
Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter Reactie

29/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 04/04 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 06/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 06/04 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 03/04 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 04/04 Standard Standard
Westerlo Westerlo 05/04 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 04/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 06/04 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie) Stigo12 Stigo12 over Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar Alex Del Piero Alex Del Piero over Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen Stigo12 Stigo12 over Dit is geen toeval meer: maar liefst 10 spelers - ook Rode Duivel - topclub haken af voor hun nationale ploeg Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Philippe Albert ziet ongelofelijk iets gebeuren met Nathan De Cat op het WK Geert66 Geert66 over Wat als Club Brugge deze winter 15 miljoen euro had neergelegd? Geen spek voor de bek van blauw-zwart meer RememberLierse RememberLierse over Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League Charly Charly over Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..." pief pief over "Het is best vervelend": Courtois ziet geen andere mogelijkheid voor toekomst Rode Duivels Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved