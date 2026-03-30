Belgische profclub staat te koop: eigenaar volledig buitenspel gezet

Eagle Football Holdings Bidco Limited is onder toezicht geplaatst van curatoren na financiële problemen, schrijft HLN. De Britse firma Cork Gully heeft tijdelijk de controle overgenomen om de situatie te stabiliseren.

De holding maakt deel uit van het netwerk rond John Textor, de drijvende kracht achter de Eagle Football Group. Via deze structuur heeft hij belangen in meerdere clubs, waaronder Olympique Lyonnais, Botafogo en RWDM Brussels.

Volgens de curatoren heeft de maatregel enkel betrekking op de holding zelf. De clubs blijven buiten de procedure en functioneren voorlopig zonder directe impact van de financiële problemen op het hogere niveau.

Eagle Football Group kan zijn schulden niet meer betalen

Een dergelijke insolventieprocedure wordt opgestart wanneer een onderneming haar schulden niet meer kan voldoen. Onder toezicht van een rechtbank wordt dan gezocht naar oplossingen om de schulden te herstructureren of gecontroleerd af te bouwen.

In de praktijk blijven wedstrijden, trainingen en dagelijkse activiteiten gewoon doorgaan. De bestuurders van de holding, waaronder de entourage rond Textor, zijn tijdelijk buitenspel gezet volgens het Engelse recht.



De curatoren focussen nu op stabiliteit en een mogelijke redding van het bedrijf. Intussen kunnen schuldeisers zich melden en worden ook investeerders gezocht, terwijl de komende weken duidelijk moet worden welke toekomst het project rond Textor tegemoet gaat.