Romelu Lukaku komt met statement na alle miserie met Napoli

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Romelu Lukaku ligt in de clinch met zijn club Napoli. Onze landgenoot heeft nu in een statement op Instagram gesteld hoe alles zit.

De voorbije dagen lijkt er een stevige haar in de boter te zitten tussen Romelu Lukaku en Napoli. Hij reisde af naar ons land voor de nationale ploeg, maar gaf toen wel forfait voor deze interlandbreak.

Napoli wou dat Big Rom snel terugkeerde. De Italiaanse club stelde uiteindelijk een ultimatum dat hij dinsdag terug op de club moet zijn op zijn revalidatie verder te zetten. Lukaku reageerde nu met een bericht op sociale media.

“Dit seizoen is zwaar geweest voor mij, door de blessure en het persoonlijke verlies (Lukaku verloor vader Roger, red.). Ik weet dat er de afgelopen dagen veel rumoer is geweest rond mijn situatie en het is belangrijk om duidelijkheid te scheppen”, klinkt het.

“De waarheid is dat ik me de afgelopen weken fysiek niet goed voelde. Ik heb me laten onderzoeken toen ik in België was en daaruit bleek dat er een ontsteking en vocht zat op mijn heupbuigspier, naast mijn littekenweefsel, aangezien dit het tweede probleem is dat ik heb sinds mijn terugkeer begin november.”

Lukaku wil zijn revalidatie in België verder zetten. “Ik denk dat de meesten van jullie het interview hebben gezien dat ik in Verona heb gedaan. Ik zou Napoli nooit de rug toekeren, nooit… er is niets dat ik liever doe dan spelen en winnen met mijn team. Maar op dit moment moet ik ervoor zorgen dat ik 100% ben, want dat ben ik de laatste tijd niet geweest en het heeft me mentaal zwaar belast.”

Lees ook... Romelu Lukaku beslist toch terug te keren naar Napels: Anderlecht-fans mogen wel nog harder dromen

Lukaku wil binnenkort wel afreizen naar Napels, maar het ultimatum zou hij in ieder geval niet halen. Volgens de Italiaanse pers wil Napoli hem voor onbepaalde tijd schorsen en zou hij ook aangeklaagd worden voor reputatieschade.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Napoli
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Romelu Lukaku beslist toch terug te keren naar Napels: Anderlecht-fans mogen wel nog harder dromen

Romelu Lukaku beslist toch terug te keren naar Napels: Anderlecht-fans mogen wel nog harder dromen

08:00
2
Rudi Garcia zal roteren: deze Rode Duivels kunnen hopen op een basisplaats tegen Mexico

Rudi Garcia zal roteren: deze Rode Duivels kunnen hopen op een basisplaats tegen Mexico

12:00
1
Straf! Beerschot pakt uit met maar liefst vier opties die gelicht worden van sterkhouders

Straf! Beerschot pakt uit met maar liefst vier opties die gelicht worden van sterkhouders

13:38
Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout

Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout

13:30
2
Amnesty International stuurt stevige waarschuwing voor fans, spelers en journalisten voor WK

Amnesty International stuurt stevige waarschuwing voor fans, spelers en journalisten voor WK

10:30
2
Grote lof voor financiële aanpak 1B-club: "Dat geeft aan dat hij de grenzen aftast"

Grote lof voor financiële aanpak 1B-club: "Dat geeft aan dat hij de grenzen aftast"

13:15
België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op

België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op

09:30
14
📷 'Gesprekken in vergevorderd stadium: Club Brugge dicht bij nieuwe middenvelder'

📷 'Gesprekken in vergevorderd stadium: Club Brugge dicht bij nieuwe middenvelder'

13:00
Zware klap voor Standard: sterkhouder weer weken buiten strijd

Zware klap voor Standard: sterkhouder weer weken buiten strijd

12:40
Nederlanders kijken anders naar keuze van Bounida voor Marokko: "Als ze niet goed genoeg zijn..."

Nederlanders kijken anders naar keuze van Bounida voor Marokko: "Als ze niet goed genoeg zijn..."

11:20
1
🎥 52 jaar en nog altijd even gevaarlijk: ex-speler van Anderlecht laat het net trillen op Anfield

🎥 52 jaar en nog altijd even gevaarlijk: ex-speler van Anderlecht laat het net trillen op Anfield

12:20
1
Belgische profclub staat te koop: eigenaar volledig buitenspel gezet

Belgische profclub staat te koop: eigenaar volledig buitenspel gezet

11:00
Frankrijk kan drie selecties naar WK sturen, maar bondscoach Deschamps is al zeker van 20 namen

Frankrijk kan drie selecties naar WK sturen, maar bondscoach Deschamps is al zeker van 20 namen

10:00
1
Dit is geen toeval meer: maar liefst 10 spelers - ook Rode Duivel - topclub haken af voor hun nationale ploeg

Dit is geen toeval meer: maar liefst 10 spelers - ook Rode Duivel - topclub haken af voor hun nationale ploeg

08:20
1
Complete verrassing: KRC Genk neemt afscheid van sleutelpion

Complete verrassing: KRC Genk neemt afscheid van sleutelpion

10:39
Verliest Anderlecht opnieuw toptalent door gebrek aan kansen? Premier League-club toont al interesse

Verliest Anderlecht opnieuw toptalent door gebrek aan kansen? Premier League-club toont al interesse

09:00
1
Philippe Albert ziet ongelofelijk iets gebeuren met Nathan De Cat op het WK

Philippe Albert ziet ongelofelijk iets gebeuren met Nathan De Cat op het WK

07:00
3
De grootste Premier League-clubs hebben allemaal JPL-verdediger op hun lijstje staan

De grootste Premier League-clubs hebben allemaal JPL-verdediger op hun lijstje staan

08:40
Drama bij heropening Estadio Azteca: fan laat het leven

Drama bij heropening Estadio Azteca: fan laat het leven

07:40
Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

15:30
Voormalig voetbalcommentator Eddy Snelders zit effectief in de cel

Voormalig voetbalcommentator Eddy Snelders zit effectief in de cel

07:20
Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

22:30
9
Ex-speler van Standard vertelt straf verhaal: "Hij wachtte me na de training op met een mes"

Ex-speler van Standard vertelt straf verhaal: "Hij wachtte me na de training op met een mes"

06:30
Martinez, Tedesco of Garcia? Grün zegt welke bondscoach kritiek verdient

Martinez, Tedesco of Garcia? Grün zegt welke bondscoach kritiek verdient

21:40
Opvallende beelden: Rode Duivels krijgen fouille op de tarmac

Opvallende beelden: Rode Duivels krijgen fouille op de tarmac

21:00
"Het is best vervelend": Courtois ziet geen andere mogelijkheid voor toekomst Rode Duivels

"Het is best vervelend": Courtois ziet geen andere mogelijkheid voor toekomst Rode Duivels

23:00
3
Het WK... zonder Lionel Messi? "De beslissing ligt bij hem"

Het WK... zonder Lionel Messi? "De beslissing ligt bij hem"

22:00
1
Bondscoach wordt onwel tijdens teambespreking: met spoed naar ziekenhuis

Bondscoach wordt onwel tijdens teambespreking: met spoed naar ziekenhuis

21:20
Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..."

Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..."

18:00
2
📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'

📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'

20:30
OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)

OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)

20:00
3
'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

19:30
'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden'

'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden'

19:00
6
Rode Duivel spreekt over zijn eerste trainingssessie bij de nationale ploeg en hoe hij werd weggespeeld

Rode Duivel spreekt over zijn eerste trainingssessie bij de nationale ploeg en hoe hij werd weggespeeld

16:00
De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA Reactie

De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA

15:10
1
Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

18:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 31
Sassuolo Sassuolo 04/04 Cagliari Cagliari
Hellas Verona Hellas Verona 04/04 Fiorentina Fiorentina
Lazio Lazio 04/04 Parma Parma
Cremonese Cremonese 05/04 Bologna Bologna
Pisa Pisa 05/04 Torino Torino
Inter Milaan Inter Milaan 05/04 AS Roma AS Roma
Udinese Udinese 06/04 Como Como
Lecce Lecce 06/04 Atalanta Atalanta
Juventus Juventus 06/04 Genoa Genoa
Napoli Napoli 06/04 AC Milan AC Milan

Nieuwste reacties

Snoek Snoek over Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout Jefke Frut Jefke Frut over Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen Jasperd Jasperd over België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op Supremepony Supremepony over Romelu Lukaku beslist niet terug te keren naar Napels: Anderlecht-fans mogen nog harder dromen JaKu JaKu over Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar JaKu JaKu over Bij Club Brugge lopen er twee boezemvrienden rond: "Hij zal ook doorbreken bij de Rode Duivels" Dinkalink Dinkalink over 🎥 52 jaar en nog altijd even gevaarlijk: ex-speler van Anderlecht laat het net trillen op Anfield Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL JaKu JaKu over "Het is best vervelend": Courtois ziet geen andere mogelijkheid voor toekomst Rode Duivels JaKu JaKu over Romelu Lukaku komt met statement na alle miserie met Napoli Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved