Romelu Lukaku komt met statement na alle miserie met Napoli

Romelu Lukaku ligt in de clinch met zijn club Napoli. Onze landgenoot heeft nu in een statement op Instagram gesteld hoe alles zit.

Problemen tussen Napoli en Lukaku

De voorbije dagen lijkt er een stevige haar in de boter te zitten tussen Romelu Lukaku en Napoli. Hij reisde af naar ons land voor de nationale ploeg, maar gaf toen wel forfait voor deze interlandbreak.

Napoli wou dat Big Rom snel terugkeerde. De Italiaanse club stelde uiteindelijk een ultimatum dat hij dinsdag terug op de club moet zijn op zijn revalidatie verder te zetten. Lukaku reageerde nu met een bericht op sociale media.

“Dit seizoen is zwaar geweest voor mij, door de blessure en het persoonlijke verlies (Lukaku verloor vader Roger, red.). Ik weet dat er de afgelopen dagen veel rumoer is geweest rond mijn situatie en het is belangrijk om duidelijkheid te scheppen”, klinkt het.

“De waarheid is dat ik me de afgelopen weken fysiek niet goed voelde. Ik heb me laten onderzoeken toen ik in België was en daaruit bleek dat er een ontsteking en vocht zat op mijn heupbuigspier, naast mijn littekenweefsel, aangezien dit het tweede probleem is dat ik heb sinds mijn terugkeer begin november.”

Lukaku wil in België revalideren

Lukaku wil zijn revalidatie in België verder zetten. “Ik denk dat de meesten van jullie het interview hebben gezien dat ik in Verona heb gedaan. Ik zou Napoli nooit de rug toekeren, nooit… er is niets dat ik liever doe dan spelen en winnen met mijn team. Maar op dit moment moet ik ervoor zorgen dat ik 100% ben, want dat ben ik de laatste tijd niet geweest en het heeft me mentaal zwaar belast.”



Lukaku wil binnenkort wel afreizen naar Napels, maar het ultimatum zou hij in ieder geval niet halen. Volgens de Italiaanse pers wil Napoli hem voor onbepaalde tijd schorsen en zou hij ook aangeklaagd worden voor reputatieschade.