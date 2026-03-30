Zware klap voor Standard: sterkhouder weer weken buiten strijd

Teddy Teuma zou opnieuw meerdere weken buiten strijd kunnen zijn. De speler van Standard heeft last aan de rechterkuit.

Donderdag, in de wedstrijd tussen Malta en Luxemburg (0-2), moest Teddy Teuma noodgedwongen naar de kant. Na 38 minuten werd hij vervangen door Jake Grech. Een stevige tegenvaller voor Malta, maar ook voor Standard, dat zich opmaakt voor de Europe Play-offs.

Op het moment van zijn wissel grimaste de speler duidelijk. Hij onderging inmiddels onderzoeken bij de nationale ploeg; Standard Luik verwacht de resultaten in de loop van deze week. Volgens Sudinfo zou hij mogelijk meerdere weken buiten strijd kunnen zijn.

Eén ding lijkt alvast zeker: hij zal er zaterdag tegen OHL sowieso niet bij zijn. De Rouches trekken naar het King Power at Den Dreef Stadium voor hun eerste wedstrijd in de Europe Play-offs. De afwezigheid van de Maltees is uiteraard erg slecht nieuws voor Standard, dat net tevreden was hem weer te zien terugkeren nadat hij door een hamstringblessure meerdere weken aan de kant had gestaan.

Contract tot 30 juni 2026

De middenvelder ligt bij stamnummer 16 nog onder contract tot het einde van het seizoen. Een eventuele contractverlenging zal ongetwijfeld binnenkort ter sprake komen. De beslissing van de Rouches zou wel eens beïnvloed kunnen worden door deze blessure(s).



Dinsdag neemt Malta het opnieuw op tegen Luxemburg in de terugwedstrijd van de eerste kwalificatieronde van de Nations League. In de heenmatch gingen de Maltezen met 0-2 onderuit. Zonder Teddy Teuma hopen ze het tij te keren.