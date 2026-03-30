Analiste zegt wat Lammens nog mist: dit ging met Courtois geen waar zijn

De Rode Duivels wonnen met 2-5 van de Verenigde Staten. Het resultaat was er wel, maar toch mochten er nog de nodige vraagtekens bij het spel van de Belgen gezet worden.

Twee conclusies na eerste helft tegen de VS

De zege tegen de VS is een heel mooi resultaat en zorgt ook voor het nodige vertrouwen, al mag men zeker niet blind zijn voor het werk dat er nog is. Dat ziet ook analiste Justien Odeurs.

Zij trok na de eerste helft al de nodige conclusies. “Ten eerste: op stilstaande fases zijn we nog veel te kwetsbaar”, vertelde ze aan Het Belang van Limburg.

“En ten tweede: met Senne Lammens hebben we een uitstekende doublure voor Thibaut Courtois. Voor een jonge doelman straalt hij enorm veel rust en maturiteit uit”, gaat ze verder.

Werkpunten voor Lammens

Maar de keeper mag zich volgens Odeurs best wat meer laten gelden. “Ik denk wel dat Courtois meer scherpte had geëist van zijn verdediging op stilstaande fases. Zeker na die eerste waarschuwing.”

Odeurs gelooft in ieder geval dat het goed komt met de doelman. “Daar mag Lammens nog iets meer die leiderschapsrol opeisen. Maar daar zal hij nog wel in groeien”, besluit ze.