Is Mexico serieus verzwakt vlak voor het WK? Dit moet je weten over de tegenstander van de Rode Duivels

In de nacht van dinsdag op woensdag neemt België het op tegen Mexico. Nog een organisator van het WK, waar voetbal veel meer een passie is dan in de VS of Canada... maar dat met heel wat vraagtekens zal aantreden.

Als je het over Mexico hebt, en des te meer in België waar de herinnering aan 1986 bijzonder sterk is, denk je veel sneller aan "voetbal" dan wanneer je de Verenigde Staten en hun soccer vermeldt. Gastheer van twee WK's en een vaste klant in de knock-outfase, waar het vaak net dat tikkeltje tekortkwam voor een stunt, maar Mexico heeft buiten de twee kwartfinales op eigen bodem in 1970 en 1986 geen echte referentieprestatie op het WK.

En hoewel ze dit keer medeorganisator zijn van het volgende WK, zullen de Mexicanen er toch met enkele twijfels aan beginnen. En dat ondanks een nieuwe titel vorig jaar, de tweede op rij en de dertiende in totaal, in de Gold Cup - een toernooi dat te vaak maar één vraag beantwoordt: wie van de Verenigde Staten of Mexico is op dat moment het meest in vorm.

Een verzwakte kern: Lozano, Giménez en Álvarez afwezig

De marktwaarde van een kern is niet altijd een afspiegeling van de sportieve realiteit, maar zegt vaak wel iets over het potentieel van een groep en het niveau van de teams waarvoor de steunpilaren uitkomen. En vooral: als er bijna 200 miljoen verschil in geschatte waarde is tussen twee ploegen, is dat allerminst banaal.

Welnu, dat is precies het verschil tussen de geschatte waarde van de kern van de Verenigde Staten voor deze oefeninterlands (356,7 miljoen volgens Transfermarkt) en die van de kern van Mexico (165,8 miljoen). De "duurste" speler van Mexico? Armando Gonzalez, jonge spits van Chivas Guadalajara, dit seizoen goed voor 12 doelpunten in 17 wedstrijden en weinig bekend in Europa. Hij wordt op 15 miljoen euro geschat. Dat is de helft van Folarin Balogun, Malik Tillman en Weston McKennie - en minder dan een derde van Christian Pulisic (geschat op 50 miljoen).



Natuurlijk moet de Tri het tijdens deze interlandbreak zonder verschillende sterren stellen: Hirving Lozano (ex-Napoli) en Santiago Giménez (AC Milan) ontbreken en zouden anders onbetwiste basisspelers zijn. Hetzelfde geldt voor de pijler op het middenveld Edson Álvarez (Fenerbahçe), geblesseerd maar binnenkort terug.

Dromen in 2026 op eigen bodem?

Maar het tijdperk van Javier Hernández, Rafael Márquez en Andrés Guardado lijkt definitief voorbij, en die terugval was in 2022 al ingezet. Dat jaar raakte Mexico voor het eerst sinds 1978 (!) niet door de groepsfase van een WK. Een kleine aardbeving in een land dat zichzelf vaak outsider waande, maar nooit zijn droomparcours beleefde zoals dat van de Belgen, Kroaten of Marokkanen.

In 2026 moet het beter, en dat zal niet al te moeilijk zijn want uit de groepsfase raken is dit keer een stuk eenvoudiger. Ondanks een erg stevige groep: Mexico neemt het op tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos, Zuid-Korea en Tsjechië of Denemarken. Er mag niet gebibberd worden, want het Mexicaanse publiek is veeleisend: zaterdag klonken er boegeroep vanaf de tribunes van het gerenoveerde Aztekenstadion bij de 0-0 tegen Portugal, nochtans op papier duidelijk sterker. Falen in juni is ondenkbaar.

Ook in Chicago zal het publiek de Mexicaanse zaak genegen zijn: de "Windy City" huisvest de grootste Mexicaanse gemeenschap van de Verenigde Staten buiten het westen en de grensregio's met Mexico. Het gaat om meer dan 1,7 miljoen Mexicanen en Mexicaans-Amerikanen, die dus geen moeite zullen hebben om dinsdag Soldier Field in Chicago te vullen. Maar zij zouden een oplawaai zoals die welke de Rode Duivels de Verenigde Staten toedienden heel slecht verteren...