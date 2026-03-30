OFFICIEEL Play-offplek in klassement, maar contract van Belgische trainer niet verlengd

Play-offplek in klassement, maar contract van Belgische trainer niet verlengd

Kevin Van Dessel zal volgend seizoen niet langer trainer zijn van Roda JC. Dat maakte de club bekend in een officieel statement.

Van Dessel moet weg bij Roda JC

Roda JC staat momenteel op een plek die recht geeft op deelname aan de play-offs. Toch laat de Nederlandse tweedeklasser weten dat het volgend seizoen niet doorgaat met trainer Kevin Van Dessel.

“Roda JC en hoofdtrainer Kevin van Dessel nemen aan het einde van het seizoen afscheid van elkaar. De club heeft besloten het contract van Van Dessel niet te verlengen”, klinkt het op de website van de club.

Duidelijkheid voor de play-offs

Technisch manager Rob Servais zorgt voor de nodige uitleg. “Na zorgvuldige afweging zijn wij tot dit besluit gekomen”, laat hij weten in de mededeling.

“Het is belangrijk om hier nu duidelijkheid over te geven, zodat er volledige focus kan zijn op het behalen van de play-offs. Samen zetten we alles op alles om onze sportieve doelstelling te verwezenlijken”, klinkt het.


Het was voor Van Dessel nog maar zijn eerste seizoen bij Roda JC. Vorig jaar werkte hij nog als assistent bij KAA Gent. Eerder deed hij dat ook voor KRC Genk en KV Mechelen.

