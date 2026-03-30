België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op

De Rode Duivels hebben zaterdagavond indruk gemaakt met een overtuigende 2-5 overwinning tegen de Verenigde Staten in Atlanta. En het was Jérémy Doku die de show stal. De flankaanvaller van Manchester City bevestigde zijn groeiende status als offensieve leider van de nationale ploeg.

De voorbije maanden draaide het debat vaak rond de fysieke paraatheid van het Belgische “triumviraat”. Zonder Courtois, De Bruyne en Lukaku zou België volgens velen kwetsbaar zijn op het internationale toneel. Toch bewijst de prestatie dat er nieuwe krachten opstaan die het verschil kunnen maken. Doku lijkt daarbij uitgegroeid tot een onmisbare schakel.

Die ontwikkeling komt niet uit de lucht vallen. Enkele dagen voor de interlandperiode sprak Doku al de ambitie uit om een leidersrol op zich te nemen, in de geest van Eden Hazard. Zulke uitspraken brengen druk met zich mee, maar de jonge Belg zette zijn woorden kracht bij met een sterke prestatie tegen de VS.

Bondscoach Rudi Garcia benadrukte vooraf al dat Doku de voorbije maanden een hoger niveau had bereikt, mede dankzij gerichte coaching en zijn leergierige houding.

Hoewel hij geen doelpunt of assist noteerde in zijn 40e interland, was Doku cruciaal in het spelverloop. Hij lag aan de basis van de eerste drie Belgische doelpunten door voortdurend gevaar te creëren en de Amerikaanse defensie te ontregelen. Zijn acties zorgden voor ruimte en kansen, waar zijn ploegmaats optimaal van profiteerden. Zijn impact was dus groter dan de statistieken doen vermoeden.

Fysiek geen problemen meer

Aanvankelijk werd Doku nog goed afgestopt door zijn tegenstanders, maar naarmate de wedstrijd vorderde, nam hij steeds meer het heft in handen. Met zijn explosiviteit en uithoudingsvermogen bleef hij versnellen en herhalen, tot de verdediging brak. Het is een stijl die hem al sinds zijn beginjaren typeert, maar die nu efficiënter en constanter wordt ingezet.

Een belangrijke factor in zijn doorbraak is zijn fysieke ontwikkeling. Waar hij vroeger vaker kampte met blessures, lijkt zijn lichaam nu beter bestand tegen intensieve inspanningen. Dankzij een gerichte aanpak op vlak van training en voeding is hij stabieler geworden. Als hij deze lijn kan doortrekken, lijkt Doku klaar om een sleutelrol te spelen op het WK van 2026 en zich definitief te vestigen als dé offensieve leider van België.

