OFFICIEEL: Bayern zet in op de toekomst met een jong talent geboren in 2010

OFFICIEEL: Bayern zet in op de toekomst met een jong talent geboren in 2010
Bayern München heeft officieel de komst van Matteo Maric aangekondigd, een 16-jarige Oostenrijkse aanvallende middenvelder.

De speler, geboren in 2010, heeft bij Bayern Campus een contract van "lange duur" ondertekend. Hij komt over van de jeugdopleiding van RB Salzburg. Na passages bij meerdere Oostenrijkse clubs in zijn traject, zet Matteo Maric nu zijn handtekening onder zijn eerste contract buiten zijn thuisland.

Met zijn overstap naar een van de grootste clubs van Europa zet hij vanzelfsprekend een enorme stap. De Oostenrijker is een offensieve speler die behoorlijk veelzijdig uit de voeten kan. Naast zijn positie als aanvallende middenvelder kan hij ook op de flanken spelen of als steun achter de spits.

Maric staat bekend als een explosieve speler die zich goed voelt in snelle omschakelingen. Hij beschikt ook over sterke dribbelkwaliteiten en toont zich erg wendbaar.

De woorden van de directeur jeugdontwikkeling

Jochen Sauer, directeur jeugdontwikkeling bij Bayern, is erg tevreden met deze transfer: "We hebben Matteo gedurende een lange periode gevolgd. Voor ons is hij een van de meest veelbelovende talenten van zijn generatie in Oostenrijk en we zijn ervan overtuigd dat hij onze academie zal versterken."

"We zijn blij dat hij op de Campus een volgende stap zet richting het profvoetbal en we zijn erg benieuwd naar zijn ontwikkeling bij ons", besloot hij.

