📷 UITGELEKT: Dit is het nieuwe logo van Olympique Marseille
Olympique Marseille gaat een nieuw logo op de wereld loslaten. De Franse topclub kiest voor een minimalistische versie van het huidige logo.
Het nieuws wordt voorlopig ontkend, maar volgens La Provence is het een zekerheid. Olympique Marseille gaat op acht april het nieuwe logo onthullen.
Het huidige logo van l'OM is ondertussen al 22 jaar in gebruik. En dus oordelen de bestuurders van de Franse topclub dat het tijd is voor een nieuwe look.
OM : le club va dévoiler un nouveau logo— La Provence OM (@OMLaProvence) March 30, 2026
Marseille kiest met het nieuwe logo voor een minimalistische, moderne en gestroomlijnde stijl. Al zorgt het nieuwe logo al meteen voor een pak kritiek bij de fans.
Wel belangrijk: de leuze 'Droit au But' blijft ook in het nieuwe logo overeind. Dat was een eis van de fans en daar gaat het clubbestuur niet aan raken.
Twaalfde keer dat Olympique Marseille een nieuw logo kiest
Voor de volledigheid: het is de twaalfde keer in de clubgeschiedenis dat Marseille het logo gaat wijzigen. En vooral dat aantal stoot op verzet bij de aanhang.
