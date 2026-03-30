📷 'Gesprekken in vergevorderd stadium: Club Brugge dicht bij nieuwe middenvelder'

Club Brugge staat ongetwijfeld voor een heel drukke transferzomer. Er zouden wel eens heel wat inkomende en uitgaande transfers op Jan Breydel uitgevoerd worden.

Teboho Mokoena naar Club Brugge?

Het is het medium Obrigado M Vilakazi dat op sociale media meldt dat Club Brugge dicht bij de komst van de Zuid-Afrikaanse middenvelder Teboho Mokoena staat.

“Volgens bronnen dicht bij de onderhandelingen bevinden de gesprekken zich in een vergevorderd stadium en is er al een principeakkoord bereikt tussen alle partijen”, klinkt het.

Enkel de laatste details zouden nog afgehandeld moeten worden voor er officieel groen licht komt voor de transfer. De transfer zou zelfs al eerstdaags bekendgemaakt worden.

Contract tot 2029 bij huidige club

Mokoena is 29 jaar oud en speelt op dit moment voor Mamelodi Sundowns FC. Daar ligt hij nog tot 2029, met optie voor een extra seizoen, onder contract.

Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op 2,5 miljoen euro. “Mokoena, bekend om zijn rust aan de bal, zijn spelinzicht en zijn krachtige afstandsschoten, wordt verwacht extra kwaliteit en controle te brengen op het middenveld van Club Brugge”, klinkt het.



