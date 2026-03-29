Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

Het is een moment dat ongetwijfeld bij veel voetbalfans in het geheugen gegrift staat. Toby Alderweireld spreekt straffe taal over het conflict met Kevin De Bruyne op het WK van 2022 in Qatar.

Conflict tussen Alderweireld en De Bruyne

Michy Batshuayi scoorde op het WK in 2022 tegen Canada, na een verre assist van Toby Alderweireld. Dat doelpunt hebben veel mensen niet onthouden.

Wel het daaropvolgende beeld: Alderweireld die langs de zijlijn bij de toenmalige bondscoach Roberto Martinez neus aan neus staat met Kevin De Bruyne.

“De opdracht was om er voetballend uit te komen. Maar het liep in de eerste helft niet. Dan weet je, zeker als centrale verdediger: één verkeerde pass en bingo!”, vertelt Toby Alderweireld aan HUMO. Hij besloot enkele lange ballen te trappen.

“De eerste was goed, de tweede niet. Daar kwam reactie op, op het veld”, verwijst Alderweireld naar de reactie van Kevin De Bruyne. “Ik gaf nog een derde lange bal, wat de assist werd voor het doelpunt.”

Gouden generatie

Alderweireld gaf De Bruyne een koekje van eigen deeg. “Voor één keer heb ik toen gedaan wat Kevin wel vaker doet: ik heb gereageerd (lacht). Ik ben naar hem toe gelopen: 'Voilà, assist!' Het was pure emotie.”

Volgens Alderweireld was alles tegen dat ze in de kleedkamer waren al voorbij. “Ik begrijp dat Eden (Hazard, red.) en Kevin altijd symbool hebben gestaan voor de gouden generatie, maar achterin was het ook goed - écht goed”, besluit hij.

RSCAtiktaks RSCAtiktaks over Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar
